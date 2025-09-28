ETV Bharat / sports

मिथुन मन्हास बने BCCI के नए अध्यक्ष, रोजर बिन्नी की जगह संभालेंगे कार्यभार, जानिए बोर्ड में शामिल हुए अन्य नाम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष मिथुन मन्हास को चुना गया है. अब वो रोजर बिन्नी की जगह पर बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभालेंगे.

Mithun Manhas declared New BCCI President
मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 2:37 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 3:43 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को नया अध्यक्ष मिल गया है. रोजर बिन्नी के बाद अब मिथुन मन्हास अध्यक्ष का पद संभालेंगे. आज हुई एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) में बीसीसीआई की नई बॉडी का ऐलान किया गया है. इस दौरान आधिकारिक तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

अध्यक्ष बनने पर क्या बोले मिथुन मन्हास
बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर मिथुन मन्हास ने कहा, 'यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी पूरी क्षमता, समर्पण और जुनून के साथ इसे निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा. यह दुनिया का सबसे अच्छा बोर्ड है. हमारे पास सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वोत्तम सुविधाएं हैं और हमारे पीछे लाखों लोगों का समर्थन है. हमारा एकमात्र एजेंडा विकास और बीसीसीआई तथा भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाना है'.

जानिए किसे मिला कौनसा पद
राजीव शुक्‍ला को बीसीसीआई उपाध्‍यक्ष और देवजीत सैकिया को सचिव बनाया गया है. प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई के संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. रघुराम भट्ट को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बनाया गया है. जयदेव शाह को अपेक्‍स काउंसिल में मेंबर बनाया गया है. अरुण धूमल और एम. खैरुल जमाल मजूमदार को गवर्निंग काउंसिल का मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है.

कौन हैं मिथुन मन्हास?

मिथुन मन्हास एक भारतीय क्रिकेटर हैं. उन्होंने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए कभी नहीं खेला लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी जरूर माना जाता है. मिथुन मन्हास ने अपने करियर में 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें उन्होंने 27 शतकों और 49 अर्धशतकों की मदद से 9714 रन बनाए. मिथुन मन्हास पिछले कुछ सालों से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी काम किया है.

मन्हास को प्रशासनिक और क्रिकेट दोनों का अनुभव है. वह जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (JKCA) से जुड़े रहे हैं और उन्होंने बीसीसीआई में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है. 1997/98 सीजन में घरेलू क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद मन्हास मध्यक्रम के प्रमुख बल्लेबाज़ों में से एक थे. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी की और 2007-08 में रणजी ट्रॉफी खिताब जीताते हुए 57.76 की औसत से 921 रन बनाए. 2015 में, वे दिल्ली से जम्मू और कश्मीर चले गए.

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल समाप्त हो गया है. उन्हें नए संशोधन के अनुसार 70 वर्ष की आयु में पद छोड़ना था. उनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ दिया. देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहेंगे, जबकि राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे.

चयन समिति में भी हुए बड़े फेरबदल
आपको बता दें कि अन्य फैसलों में बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह और पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को राष्ट्रीय चयनकर्ता नियुक्त किया गया है. इन दिनों ने चयन समिति में सुब्रतो बनर्जी और एस शरथ की जगह ली है. पूर्व भारतीय खिलाड़ी अमिता शर्मा महिला सीनियर चयन समिति की नई मुख्य चयनकर्ता होंगी. शर्मा, जिन्होंने 5 महिला टेस्ट मैच और 116 एकदिवसीय मैच खेले हैं, नीतू डेविड की जगह लेंगी. पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुलक्षणा नाइक और श्रावंती नायडू को भी महिला सीनियर चयन समिति में शामिल किया गया है.

ये खबर भी पढ़ें :
