3 साल बाद मीराबाई चानू का धमाल, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

मीराबाई चानू ( IANS )

Published : October 3, 2025 at 10:45 AM IST

हैदराबाद: भारत की ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीतकर तीसरी बार पोडियम पर स्थान हासिल किया. तीन साल में पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाली चानू ने स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम भार उठाया. वह दूसरे स्थान पर रहीं जबकि गत चैंपियन कोरिया की री सोंग-गम ने गोल्ड मेडल जीता है. कैलिफ़ोर्निया के अनाहेम में 2017 के संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चानू ने प्रतियोगिता में पोडियम स्थान सुनिश्चित किया. चानू ने ग्रीष्मकालीन खेलों में भी 199 किलोग्राम का ही भार उठाया था लेकिन चौथे स्थान पर रही थीं. चानू ने स्नैच में 84 किलोग्राम का सफल भार उठाकर अच्छी शुरुआत की. हालांकि, वह दो प्रयासों में 87 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक नहीं उठा पाईं.