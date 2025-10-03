ETV Bharat / sports

3 साल बाद मीराबाई चानू का धमाल, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

भारत की महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर तीन साल बाद धमाल मचाया है.

Mirabai Chanu
मीराबाई चानू (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारत की ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीतकर तीसरी बार पोडियम पर स्थान हासिल किया. तीन साल में पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाली चानू ने स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम भार उठाया. वह दूसरे स्थान पर रहीं जबकि गत चैंपियन कोरिया की री सोंग-गम ने गोल्ड मेडल जीता है.

कैलिफ़ोर्निया के अनाहेम में 2017 के संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चानू ने प्रतियोगिता में पोडियम स्थान सुनिश्चित किया. चानू ने ग्रीष्मकालीन खेलों में भी 199 किलोग्राम का ही भार उठाया था लेकिन चौथे स्थान पर रही थीं. चानू ने स्नैच में 84 किलोग्राम का सफल भार उठाकर अच्छी शुरुआत की. हालांकि, वह दो प्रयासों में 87 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक नहीं उठा पाईं.

31 वर्षीय चानू को अब 110 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठाना था और कुल मिलाकर लगभग 200 किलोग्राम तक पहुंचना था. उन्होंने क्लीन एंड जर्क में पहले प्रयास में 109 किलोग्राम और दूसरे प्रयास में 112 किलोग्राम वजन उठाया. तीसरे प्रयास में उन्होंने 115 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया. कुल मिलाकर चानू ने विश्व खेलों में अपने पदकों की संख्या 14 तक पहुंचाई.

उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में एक रजत, राष्ट्रमंडल खेलों में तीन (2018, 2022 में स्वर्ण, 2014 में रजत), राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पांच (चार स्वर्ण और एक रजत), 2020 में एशियाई चैंपियनशिप में एक कांस्य और 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता है.

री सोंग-गम ने 213 किलोग्राम (91 किलोग्राम + 122 किलोग्राम) वजन उठाकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने 122 किलोग्राम उठाकर क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा. थान्याथोन सुकचारोएन 198 किग्रा (88 किग्रा + 110 किग्रा) वजन उठाकर तीसरे स्थान पर रहे और कांस्य पदक जीता.

