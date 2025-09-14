ETV Bharat / sports

UPL सीजन 2 का प्लेयर ड्राफ्ट फाइनल, जानें किस टीम में कौन से खिलाड़ी हुए शामिल

उत्तराखंड प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के लिए पुरुष और महिला टीम प्लेयर ड्राफ्ट तय किए जा चुके हैं.

UPL Season 2
UPL सीजन 2 का प्लेयर ड्राफ्ट फाइनल (PHOTO- UPL)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2025 at 1:20 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के लिए प्लेयर ड्राफ्ट शनिवार देर शाम देहरादून में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. जिसमें सात टीमों की फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम फाइनल की. इसमें देहरादून वारियर्स, हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास, नैनीताल टाइगर्स, पिथौरागढ़ हरिकेंस, ऋषिकेश फाल्कन्स, टिहरी टाइटंस और यूएसएन इंडियंस टीमें शामिल हैं. प्रत्येक फ्रेंचाइजी ने पांच प्रमुख श्रेणियों आइकन प्लेयर, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और अनकैप्ड प्लेयर्स से खिलाड़ियों का चयन कर रोस्टर पूरा किया. ड्राफ्ट तय होने के बाद सभी टीमें 27 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले पुरुष यूपीएल की तैयारी में जुट जाएंगी.

ड्राफ्ट की शुरुआत आइकन प्लेयर्स के चयन से हुई, जिसमें देहरादून वारियर्स ने युवराज चौधरी को अपन अहम खिलाड़ी चुना. इसके बाद हरिद्वार एल्मास ने स्टाइलिश बल्लेबाज कुणाल चंदेला, नैनीताल टाइगर्स ने भूपेन लालवानी, पिथौरागढ़ हरिकेंस ने पूर्व राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाज प्रशांत चोपड़ा और ऋषिकेश फाल्कन्स ने बेहतरीन स्पिनर जगदीश सुथित को अपनी टीम में शामिल किया. टिहरी टाइटंस ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले आकाश माधवाल को चुना. जबकि यूएसएन इंडियंस ने पहले सीजन में सबसे हाई स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज अवनीश सुधा को टीम में शामिल किया.

UPL Season 2
यूपीएल सीजन 2 में पुरुष की 7 टीमें तैयार (PHOTO- UPL)

अनुभव और उभरते हुए प्रतिभा के संतुलन को बनाए रखते हुए, ड्राफ्ट में अनुभवी क्रिकेटरों के साथ-साथ आशाजनक नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया, जिसमें सभी टीमों ने शेष श्रेणियों से खिलाड़ियों का चयन किया. कुल 18 राउंड में रोस्टर तैयार हुआ.

पुरुष टीमों के खिलाड़ियों की सूची:

देहरादून वारियर्स: युवराज चौधरी (आइकन), संस्कार रावत, देवेंद्र बोरा, मयंक मिश्रा, आंजनेय सूर्यवंशी, हर्ष राणा, सागर रावत, आदित्य रावत, रक्षित रोही, आदित्य नैथानी, समरथ सेमवाल, ऋतिक धुंआ, योगेश कंडपाल, शिवम गुप्ता, प्रांजल सिंह रैकवाल, शौर्य प्रताप सिंह, हर्षित पालीवाल, नवीन कुमार सिंह.

हरिद्वार एल्मास: कुणाल चंदेला (आइकन), नीरज राठौर, प्रशांत कुमार भाटी, प्रियांशु खंडूड़ी, सौरव चौहान, हरजीत सिंह, अभय क्षेत्री, विशाल डंगवाल, सुमित जुयाल, सिद्धार्थ गुप्ता, गोल्डी मलिक, दक्ष अवाना, मोहम्मद उसैयर मलिक, ऋषभ शर्मा, हिमांशु सोनी, आयुष रावत, रमणजोत सिंह, अभिषेक.

UPL Season 2
हर टीम में आइकन प्लेयर का चयन. (PHOTO- UPL)

नैनीताल टाइगर्स: भूपेन लालवानी (आइकन), दीक्षांशु नेगी, हर्षवत डंगवाल, सौरभ रावत, सत्य बालयान, आरव महाजन, ध्रुव प्रताप सिंह, तुषार कुमार, शिवांश गौतम, अनमोल शाह, राज्यवर्धन, संगम बाजपेयी, शशांक शेखर पंत, राहुल राज नमाला, निखिल हर्ष, आकाश कुमार, विशाल कुमार सैनी, पियूष कुमार.

पिथौरागढ़ हरिकेन्स: प्रशांत चोपड़ा (आइकन), प्रशांत चौहान, रवींद्र नेगी, पियूष जोशी, संजीत सजवाण, अनय बसंत क्षेत्री, तुषार नौटियाल, विकास भाटी, मनीष गौड़, शहंशाह आलम, मोहम्मद सुहैल, दक्ष अरोड़ा, प्रियांशु पंवार, सागर ओझा, आर्यन गोदियाल, अर्नव भरद्वाज, विकास रावत, आर्यन कपूर.

ऋषिकेश फाल्कन्स: जगदीश सुथित (आइकन), सनी कश्यप, अखिल सिंह रावत, जगमोहन नागरकोटी, अंकित मनोड़ी, निखिल पुंडिर, एलेन चेतन, लक्ष्या रायचंदानी, रियांश रावत, पूर्वंश ध्रुव, अभिषेक बर्त्वाल, जसकरण सिंह, हार्दिक चौधरी, आशम गुलाटी, शिखर बालयान, मनु कुमार, गोपाल सिंह, राहुल.

टिहरी टाइटंस: आकाश माधवाल (आइकन), विजय शर्मा, आर्यन शर्मा, करणवीर कौशल, आशीष चौधरी, शोभित सरीन, भानु प्रताप सिंह, इशाग्र जगूड़ी, अंश त्यागी, जन्मेजय जोशी, सुमित पंवार, अनिकेत मलिक, आयुष देशवाल, तेजेंद्र सिंह, शिवा सोनी, जगदीश सिंह कोश्यारी, हार्दिक ब्रह्मभट्ट, कृष्ण शर्मा.

UPL Season 2
यूपीएल सीजन 2 में महिला की 4 टीमें तैयार (PHOTO- UPL)

यूएसएन इंडियंस: अवनीश सुधा (आइकन), राजन कुमार, प्रतीक पांडे, हिमांशु बिष्ट, मुकेश गुप्ता, विशाल कश्यप, नवीन राणा, यश चौधरी, भाव्या दीप सिंह, अशर खान, अभिषेक दफौती, जतिन शर्मा, वंशज चौहान, विनय सिंह रावत, सचिन भाटी, राहुल देवनाथ, आदि खान, पर्व वर्मा.

महिला टीमों के खिलाड़ियों की सूची:

हरिद्वार स्टॉर्म: श्वेता वर्मा (आइकन प्लेयर), ज्योति गिरी, कनक तपरणिया, सफीना एस, ऋतिका सुप्याल, दिव्या बोहरा, दीपिका चांद, कल्पना वर्मा, अंकिता शाह, तनिशा खत्री, गरिमा बिष्ट, तमन्ना, हर्षिता पंत, रोज, मानवी जामिवाल, तन्वी नौटियाल

मसूरी थंडर्स: कंचन परिहार (आइकन प्लेयर), अमीषा बहुखंडी, नीलम बिष्ट, डिंपल कंडारी, रीना जिंदल, तारा बिष्ट, शगुन चौधरी, गायत्री आर्य, प्रमिला रावत, सिद्धि पांडे, भूमि उमर, भूमिका जलाल, ऋचा सिंह, आध्या अग्रवाल, वैष्णवी थपलियाल, सिदरा फारूखी.

पिथौरागढ़ हरिकेंस: मानसी जोशी (आइकन प्लेयर), मुस्कान कुमारी, अंजली गोस्वामी, मनीषा कुंवर, मुस्कान खान, गुंजन भंडारी, नंदिनी कौशिक, करुणा शेट्टी, वैशाली तुलेरा, रुद्रा शर्मा, अनन्या मेहरा, रिधिमा शेट्टी, इशा, नव्य चौहान, इशा, प्रिया.

UPL Season 2
UPL सीजन 2 का प्लेयर ड्राफ्ट फाइनल (PHOTO- UPL)

टिहरी क्वींस: नीलम भारद्वाज (आइकन प्लेयर), प्रीति भंडारी, मेघा सैनी, मिनाक्षी जोशी, निशा मिश्रा, अंकिता बिष्ट, कनिका नेगी, आरती भंडारी, साक्षी जोशी, वेदिका तिवारी, यशिका बौंठियाल, धृति आनंद, सहज कौर, सभ्या, जैस्मीन कौर, काम्या गौड़.

पुरुष और महिला दोनों टीमों के साथ अब समस्त स्क्वाड फाइनल हो चुके हैं और महिला मैचों के साथ यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा.

