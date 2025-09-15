ETV Bharat / sports

रोहतक में ऑटो ड्राइवर की बेटी मीनाक्षी हुड्डा बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, पिता ने कभी खेलने से रोका था, मां ने किया सपोर्ट

रोहतक में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 15, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 6:27 PM IST 5 Min Read

रोहतक : समाज के डर से कभी बेटी को खेलने से रोकने वाले पिता को आज अपनी बेटी पर गर्व है जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बेटी की तारीफ की है. रोहतक जिले के रुड़की गांव की मीनाक्षी हुड्डा ने इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है. मीनाक्षी हुड्डा ने जीता गोल्ड मेडल : रोहतक जिले के रुड़की गांव की 23 साल की मीनाक्षी हुड्डा ने इंग्लैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रच दिया है. कभी मीनाक्षी हुड्डा के पिता कृष्ण अपनी बेटी को खेलने से रोकते थे. इसी वजह से मीनाक्षी की मां अपने पति के डर से चोरी-छिपे उसे खेलने के लिए भेजती थी और जब घर में मीनाक्षी के पिता को पता चला तो घर में खूब लड़ाई-झगड़ा भी हुआ. हालांकि गांव में ही कोच विजय हुड्डा ने उन्हें बेटी को खेलने की परमिशन देने के लिए मना लिया. ऑटो ड्राइवर की बेटी मीनाक्षी हुड्डा बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन (Etv Bharat) पहले हारी, फिर हराया : इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की खिलाड़ी नाजिम काइजेबे को 48 किलोग्राम भार वर्ग में 4-1 से हराकर मीनाक्षी ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है. नाजिम काइजेबे वही खिलाड़ी है जिसने मीनाक्षी को कजाकिस्तान में जुलाई 2025 में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप अस्ताना 2025 के फाइनल में 3-2 से हरा दिया था. मीनाक्षी हुड्डा मंगलवार सुबह घर लौटेगी. मीनाक्षी हुड्डा (Etv Bharat) पीएम मोदी ने दी बधाई : मीनाक्षी हुड्डा के गोल्ड मेडल हासिल करने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोगों ने परिवार समेत एक दूसरे को मिठाई खिलाई. मीनाक्षी हुड्डा की उपलब्धि पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर उसे बधाई दी है.

