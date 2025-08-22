ETV Bharat / sports

अफ्रीकी बल्लेबाज ने कंगारुओं के खिलाफ बनाया विश्व रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा - MATTHEW BREETZKE

वनडे क्रिकेट के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ, वो अब हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिटजके ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है.

matthew breetzke
मैथ्यू ब्रिटजके (ap)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 1:29 PM IST

नई दिल्ली: वनडे क्रिकेट के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो गया है. दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्जके ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैथ्यू ब्रिट्जके ने अपने करियर के शुरुआती चार वनडे मैचों में 50 से ज्यादा रन बनाए हों, लेकिन अब मैथ्यू ब्रिट्जके ने वनडे क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया है.

पहले 4 वनडे मैचों में 50 से ज्यादा रन

मैथ्यू ब्रिट्जके ने फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी. अपने पहले ही मैच में मैथ्यू ब्रिट्जके ने 150 रनों की शानदार पारी खेली और विश्व क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री की. इसके बाद अगले मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरे और वहां 83 रन बनाए. ये दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैच थे, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक भी वनडे मैच नहीं खेला.

अब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू हो गई है, इस सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 57 रन बनाए थे. इसी सीरीज के दूसरे मैच में मैथ्यू ब्रिट्ज़के ने फिर 88 रन बनाए. यानी, वो लगातार चार मैचों में 50+ करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बनाया था ऐसा ही रिकॉर्ड

भारत के नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कुछ ऐसा ही किया था. अपने वनडे करियर की शुरुआत में उन्होंने शुरुआती चार पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाए थे. लेकिन शुरुआती दो मैचों के बाद सिद्धू ने तीसरे मैच में बल्लेबाज़ी नहीं की. इसीलिए उन्होंने अपने शुरुआती पांच मैचों में 50 से ज्यादा रन बनाए. इस तरह से देखें तो मैथ्यू ब्रिट्जके का रिकॉर्ड अनोखा और हैरान करने वाला है. फिलहाल, सीरीज़ का सिर्फ दूसरा मैच चल रहा है और एक मैच बाकी है. अगर मैथ्यू ब्रिट्जके आखिरी मैच में भी ऐसी ही पारी खेलते हैं तो किसी भी दूसरे बल्लेबाज के लिए उनका रिकॉर्ड तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा.

टी20 और टेस्ट मैचों में नाकाम

दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक चार वनडे मैच खेल चुके मैथ्यू ब्रिट्जके ने दो टेस्ट मैच भी खेले हैं, हालांकि उनमें उनके आंकड़े कुछ खास नहीं रहे हैं. उन्होंने दो टेस्ट मैचों की तीन पारियों में सिर्फ 14 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने 10 मैचों में 151 रन बनाए हैं, जिसमें भी उनका औसत लगभग 16 का है.

