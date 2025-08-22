नई दिल्ली: वनडे क्रिकेट के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो गया है. दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्जके ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैथ्यू ब्रिट्जके ने अपने करियर के शुरुआती चार वनडे मैचों में 50 से ज्यादा रन बनाए हों, लेकिन अब मैथ्यू ब्रिट्जके ने वनडे क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया है.
पहले 4 वनडे मैचों में 50 से ज्यादा रन
मैथ्यू ब्रिट्जके ने फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी. अपने पहले ही मैच में मैथ्यू ब्रिट्जके ने 150 रनों की शानदार पारी खेली और विश्व क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री की. इसके बाद अगले मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरे और वहां 83 रन बनाए. ये दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैच थे, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक भी वनडे मैच नहीं खेला.
🚨 HISTORY BY BREETZKE 🚨— All Cricket Updates (@Cric_records45) August 22, 2025
Matthew Breetzke becomes the first player to score fifties in each of his first four ODI matches. pic.twitter.com/coRAfHW9HJ
अब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू हो गई है, इस सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 57 रन बनाए थे. इसी सीरीज के दूसरे मैच में मैथ्यू ब्रिट्ज़के ने फिर 88 रन बनाए. यानी, वो लगातार चार मैचों में 50+ करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बनाया था ऐसा ही रिकॉर्ड
भारत के नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कुछ ऐसा ही किया था. अपने वनडे करियर की शुरुआत में उन्होंने शुरुआती चार पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाए थे. लेकिन शुरुआती दो मैचों के बाद सिद्धू ने तीसरे मैच में बल्लेबाज़ी नहीं की. इसीलिए उन्होंने अपने शुरुआती पांच मैचों में 50 से ज्यादा रन बनाए. इस तरह से देखें तो मैथ्यू ब्रिट्जके का रिकॉर्ड अनोखा और हैरान करने वाला है. फिलहाल, सीरीज़ का सिर्फ दूसरा मैच चल रहा है और एक मैच बाकी है. अगर मैथ्यू ब्रिट्जके आखिरी मैच में भी ऐसी ही पारी खेलते हैं तो किसी भी दूसरे बल्लेबाज के लिए उनका रिकॉर्ड तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा.
Matthew Breetzke's first 4 ODI matches. 🔥— All Cricket Updates (@Cric_records45) August 22, 2025
150 (148) vs NZ
83 (84) vs PAK
58 (56) vs AUS
88 (78) vs AUS* pic.twitter.com/sr1n3E61rY
टी20 और टेस्ट मैचों में नाकाम
दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक चार वनडे मैच खेल चुके मैथ्यू ब्रिट्जके ने दो टेस्ट मैच भी खेले हैं, हालांकि उनमें उनके आंकड़े कुछ खास नहीं रहे हैं. उन्होंने दो टेस्ट मैचों की तीन पारियों में सिर्फ 14 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने 10 मैचों में 151 रन बनाए हैं, जिसमें भी उनका औसत लगभग 16 का है.
Matthew Breetzke does it again! 🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
He brings up his 4th consecutive ODI half-century; what a blistering start to an exciting international career. 👏🇿🇦
Well played, Matthew! 🏏✨ #WozaNawe pic.twitter.com/YwdkZqJH1o