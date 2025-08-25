ETV Bharat / sports

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैट मिल्नेस ने इंग्लैंड में चल रहे एकदिवसीय क्रिकेट कप में रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी कर इतिहास रच दिया है.

नई दिल्ली: दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैट मिल्नेस ने इंग्लैंड में चल रहे वनडे क्रिकेट कप में रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी कर सभी को हौरान कर दिया है. यॉर्कशायर के इस गेंदबाज ने 7 विकेट अपने नाम किए और अपनी टीम को एकतरफा जीत दिलाई. ससेक्स के खिलाफ इस खिलाड़ी ने धारदार गेंदबाजी करते हुए महज 38 रन देकर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी.

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ससेक्स की टीम 284 रन ही बना सकी और जवाब में इमाम-उल-हक के शतक के दम पर यॉर्कशायर की टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की. ​​मिल्नेस को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया.

मिल्नेस ली रिकॉर्ड हैट्रिक

मिल्नेस ने तीसरे ओवर से ही अपनी गेंदबाजी का हुनर ​​दिखाना शुरू कर दिया था. इस खिलाड़ी ने पहले टॉम हेन्स को विकेटकीपर ड्यूक के हाथों कैच कराया फिर उन्होंने टॉम क्लार्क और फिन हडसन के विकेट भी चटकाए. लेकिन ससेक्स के कप्तान जॉन सिम्पसन ने ओली कार्टर के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला. डैनी लैम्ब ने भी शानदार अर्धशतक लगाया लेकिन फिर मिल्नेस ने बीच के ओवरों में आकर ससेक्स के खिलाफ हैट्रिक ले ली.

मिल्नेस ने एक पारी में 7 विकेट

मिल्नेस ने 45वें ओवर में हैट्रिक लेने का कमाल दिखाया. सबसे पहले उन्होंने कार्टर का विकेट लिया. यह खिलाड़ी 94 रन बनाकर आउट हो गया और अपने शतक से चूक गया. अगली ही गेंद पर उन्होंने जैक कार्सन का विकेट लिया. पांचवीं गेंद पर उन्होंने आर्ची लैनहम का विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की. इस हैट्रिक के साथ ही उन्होंने यॉर्कशायर के लिए एक खास रिकॉर्ड भी बनाया.

31 वर्षीय मिल्नेस 1997 के बाद से यॉर्कशायर के लिए लिस्ट ए मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले डैरेन गॉफ ने 1997 में यह कारनामा किया था. रिचर्ड हॉफ ने सबसे पहले 1969 में यह कारनामा किया था.

इमाम-उल-हक का दमदार शतक

इमाम-उल-हक के शतक पर मिल्नेस की गेंदबाजी का तूफान हावी रहा. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 108 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनके अलावा जेम्स व्हार्टन ने 85 रन बनाए. इमाम-उल-हक की बात करें तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 मैचों में 513 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.

