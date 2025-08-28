हैदराबाद: शीर्ष भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपने अभियान का समापन तीन कांस्य पदक और चौथे स्थान के साथ किया. जिनमें से एक व्यक्तिगत स्पर्धा, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में आया.
सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए, ओलंपियन ने अपनी टीम के अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया. मनु भाकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन दिया, 'एशियाई चैंपियनशिप का समापन 3 कांस्य पदक और चौथे स्थान के साथ किया. यह प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति थी, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और वास्तव में अपनी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करती हूं. हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे और और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे. जय हिंद.'
Concluded the Asian Championship with 3 bronze medals and a 4th place finish.— Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) August 28, 2025
It was a very unique situation to compete in, but I gave my best and truly appreciate the efforts of my entire team.
We’ll keep working hard and strive to do even better.
Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/4qU18Pf1xp
भारत के कुल मेडल
ओलंपिक डॉट कॉम के अनुसार, गुरुवार को जीते गए पदकों के साथ, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की सीनियर स्पर्धाओं में भारत के पदकों की संख्या 26 हो गई है, जिसमें 11 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं.
बता दें कि एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य शामिल हैं जो 15 स्पर्धाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. इसके अलावा श्यामकेंट मीट में कुल 129 भारतीय निशानेबाज जूनियर स्पर्धाओं में भी मुकाबला कर रहे हैं. कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 शुक्रवार को समाप्त होगी.
गुरप्रीत सिंह ने जीता गोल्ड मेडल
गुरुवार को भारत के गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम दोनों गोल्ड मेडल हासिल किया. 37 वर्षीय भारतीय निशानेबाज ने 18 इनर टेन के साथ कुल 572 अंक हासिल किए और हमवतन अमनप्रीत सिंह को पछाड़कर गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने बराबरी का स्कोर बनाया लेकिन 11 इनर टेन के साथ ही रजत पदक हासिल किया. जबकि चीन के सु लियानबोफान ने 570 अंक के साथ कांस्य पदक जीता.
भारत का दबदबा टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता तक जारी रहा, जहां गुरप्रीत, अमनप्रीत और हर्ष गुप्ता ने मिलकर 1709 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. कोरिया गणराज्य (1704) को रजत और वियतनाम (1677) को कांस्य पदक मिला.