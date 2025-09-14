IND vs PAK: पूर्व क्रिकेटर ने भारत-पाकिस्तान मैच का किया बहिष्कार, जानिए क्या बोला अमेरिकी क्रिकेटर
भारतीय जनता के अलावा अब क्रिकेटर्स भी खुलकर भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार कर रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा है.
Published : September 14, 2025 at 3:56 PM IST
हैदराबाद : एशिया कप 2025 में रविवार को भारत-पाकिस्तान हाई-प्रोफाइल मुकाबला खेला जाने वाला है. ये मैच दुबई रात 8 बजे से शुरू होगा. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर उन्मुक्त चंद भारत पाकिस्तान मुकाबले के बॉयकॉट करने पर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं इन दोनों क्रिकेटर्स ने क्या कहा है.
भारत-पाक मैच के बहिष्कार पर पूर्व क्रिकेटर का बयान
पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने कहा कि, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. यह समस्या वर्षों से चली आ रही है. पुलवामा से लेकर पहलगाम और पठानकोट तक, अनगिनत आतंकवादी हमलों तक. कोई भी भारतीय इसे नहीं भूला है. आप ऐसी स्थिति में भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेलना चाहते हैं. मैं कभी भी खेल विरोधी नहीं रहा. मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं और मैं एक खेल मंत्री हूं. मैंने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच के साथ-साथ एशिया कप का भी बहिष्कार कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे नहीं देख सकता. यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ़ एक खेल है. यह जीवन नहीं है. हम मानव जीवन की तुलना खेल से कर रहे हैं. ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए'.
उन्होंने आगे कहा, 'केवल उन लोगों के परिवार जो देश की रक्षा करते हुए कर्तव्य निभाते हुए शहीद होते हैं और आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष नागरिक ही इसे समझ सकते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था'.
उन्मुक्त चंद का मिला भारत-पाकिस्तान मैच को समर्थन
भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर उन्मुक्त चंद, जो की भारत के लिए अंडर 19 चैंपियन कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने कहा, 'मैं सचमुच चाहता हूं कि टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा दे. मैं इस शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और भारत का उत्साह बढ़ा रहा हूं.
भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती/ अर्शदीप सिंह.
पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.