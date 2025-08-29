नई दिल्ली: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) द्वारा आयोजित महाराजा ट्रॉफी के चौथे संस्करण में मैंगलोर ड्रैगन्स चैंपियन बनकर उभरा है. ड्रैगन्स ने गुरुवार को मानसगंगोत्री स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में हुबली टाइगर्स को 14 रनों से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया.
इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हुबली टाइगर्स के सलामी बल्लेबाजों ने औसत प्रदर्शन किया. कप्तान देवदत्त पडिकल ने संतोख सिंह की गेंद पर आउट होने से पहले 10 रन बनाए. एक अन्य बल्लेबाज मोहम्मद ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 27 रन बनाए, लेकिन एक बड़ी हिट के बाद कैच आउट हो गए. कृष्णन श्रीजीत (52 रन, 45 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का) टीम के लिए सहायक के रूप में आए. उनके आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाजों ने 20 रन के अंदर अपने विकेट गंवा दिए. इसके चलते हुबली टाइगर्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रनों का संयुक्त स्कोर बनाया.
लक्ष्य का पीछा करते हुए मैंगलोर ड्रैगन्स टीम ने अच्छी शुरुआत की. सलामी बल्लेबाज बी.आर. शरत ने 35 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 49 रन बनाए. लेकिन जब टीम का कुल स्कोर 55 रन पहुंचा, तो उन्होंने रितेश भटकल को अपना विकेट दे दिया. लोचन गौड़ा भी 9.2 ओवर में भटकल का शिकार बने (18 रन, 17 गेंद, 1 चौका, 1 छक्का). हालांकि, ड्रैगन्स टीम 10.4 ओवर में 85 रन बनाकर जीत की ओर अच्छी गति से बढ़ रही थी.
इस समय बारिश ने मैच में खलल डाला. लगातार बारिश के कारण मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका. इस कारण मैंगलोर ड्रैगन्स टीम ने एजेडी पद्धति के तहत 14 रनों से जीत हासिल की है.
मैंगलोर के लिए बारिश वरदान साबित हुई
अर्धशतक की ओर बढ़ रहे शरत 49 रन बनाकर आउट हो गए. एक और सलामी बल्लेबाज लोचन गौड़ा 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हुबली टाइगर्स की टीम दो विकेट लेकर बढ़त हासिल करने की कोशिश में थी. हालांकि, तब तक बारिश के कारण मैच बीच में ही रोक दिया गया. फिर मैंगलोर ड्रैगन्स वी डे डी पद्धति से जीत हासिल कर ली.
पुरस्कार राशि
मैंगलोर ड्रैगन्स ने 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ महाराजा ट्रॉफी जीती और उपविजेता हुबली टाइगर्स को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला.
ट्रॉफी जीतने वाली चौथी टीम
मैंगलोर ड्रैगन्स महाराजा ट्रॉफी जीतने वाली चौथी टीम बनी. पिछले तीन संस्करणों में, गुलबर्गा, मैसूर और हुबली ने ट्रॉफी जीती थी. 2022 के उद्घाटन संस्करण में गुलबर्गा मिस्टिक्स ने बेंगलुरु को हराकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया.