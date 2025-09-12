ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री का रास्ता है आईपीएल, विराट कोहली से बहुत कुछ सीखा: महिपाल लोमरार

लेफ्ट हैंड बैटर महिपाल ने इससे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत इंडिया अंडर-19 से की. इसके बाद वे आईपीए में राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम के साथ भी जुड़े, लेकिन उनको असली पहचान दिलायी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने. महिपाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि IPL में उन्हें एक्सपोजर विराट कोहली की कप्तानी में मिला. विराट कोहली ने उनको काफी मौके दिए, जिसके बाद लगातार उनके खेल में सुधार होता रहा. उन्होंने कहा कि आईपीएल इंडियन टीम में जाने का भी रास्ता बन गया है. अगर आप आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हो, तो उसका फायदा मिलता है.

जयपुर: राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी आज डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना रहे हैं. इसके साथ ही आईपीएल में भी राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी धूम मचा रहे हैं. ऐसे ही राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं महिपाल लामरोर, जिन्होंने राजस्थान रणजी टीम में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आईपीएल में विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की कप्तानी में मुकाबले खेले.

विराट का एनर्जी लेवल शानदार: महिपाल ने बताया कि जब वे आरसीबी के लिए आईपीएल टूर्नामेंट खेल रहे थे, तब विराट कोहली की कप्तानी में क्रिकेट से जुड़ी काफी चीजें सीखने को मिली. उन्होंने कहा कि चाहे नेट्स हो या फिर क्रिकेट का मैदान, विराट कोहली का एनर्जी लेवल शानदार रहता है. उसे देखकर हमें काफी कुछ सीखने को मिला. उन्होंने कहा कि विराट कोहली का एनर्जी लेवल एकदम अलग है. उनकी फिटनेस लेवल को मैच करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है. इस अनुभव का उन्हें क्रिकेट में कई जगह फायदा मिला. महिपाल राजस्थान रॉयल्स से भी जुड़े रहे. फिलहाल वे गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हुए हैं.

आईपीएल का अनुभव डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है काम: महिपाल का कहना है कि आईपीएल में आप अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं. ऐसे में डोमेस्टिक सीजन जब भी शुरू होता है, तो आईपीएल का अनुभव काफी काम आता है. नागौर के रहने वाले महिपाल का कहना है कि जब आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स के साथ मैदान में होते हैं, तो उसका अनुभव काफी अलग होता है. जब इस अनुभव का उपयोग डोमेस्टिक में किया जाता है, तो आपके बल्ले से रन निकलने लगते हैं. महिपाल बीते कुछ सालों से राजस्थान रणजी टीम से जुड़े हुए हैं और अब आगामी डोमेस्टिक क्रिकेट की तैयारी में जुट गए हैं.