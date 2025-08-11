ETV Bharat / sports

इंग्लैंड से लौटते ही करुण नायर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम के बने कप्तान - KARUN NAIR BECOME CAPTAIN

Karun Nair become captain: इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद करुण नायर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

करुण नायर
करुण नायर (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 1:38 PM IST

हैदराबाद: करुण नायर ने आठ साल बाद टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना सबको उनसे उम्मीद थी. उन्होंने उस दौरे पर सिर्फ एक अर्धशतक लगाया, वह भी सीरीज के आखिरी टेस्ट की पहली पारी में. उसके अलावा वो किसी भी पारी में बड़ी इनिंग नहीं खेल सके. अब जबकि ये सीरीज खत्म हो गई है और सारे खिलाड़ी स्वदेश लौट आए हैं.

करुण नायर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इस बीच करुण नायर को कर्नाटक स्टेट की तरफ से आयोजित क्रिकेट लीग 'महाराजा ट्रॉफी 2025' (Maharaja Trophy 2025) में मैसूर वॉरियर्स टीम का कप्तान नियुक्त किया है. नायर ने घरेलू क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. अब, महाराजा ट्रॉफी में उनसे काफी उम्मीदें हैं और प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व कैसे करते हैं. खास बात ये है कि नायर की टीम में भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, बल्लेबाज मनीष पांडे और कृष्णप्पा गौतम भी हैं.

Karun Nair
करुण नायर (IANS PHOTO)

कप्तान बनने पर करुण नायर ने क्या कहा?
मैसूर वॉरियर्स के कप्तान करुण नायर (Karun Nair) ने कहा, 'मुझे एक बार फिर मैसूर वॉरियर्स टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिलने पर बहुत खुशी है. हमारी टीम में नई प्रतिभाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है. हमें अपने प्रशंसकों के लिए शानदार प्रदर्शन करने का पूरा भरोसा है.' ये भी उल्लेखनीय है कि नायर प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मैचों से वो बाहर रहेंगे और मनीष पांडे अंतरिम कप्तान के रूप में टीम की कमान संभालेंगे.

टीम मालिक ने क्या कहा?
मैसूर वॉरियर्स टीम के मालिक अर्जुन रंगा ने कहा, 'हमें करुण नायर को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है. उनका अनुभव हमारी टीम को और मजबूत करेगा. हम इस बार मैसूर में महाराजा ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए भी उत्साहित हैं. मैसूर में आयोजित हो रहा यह टूर्नामेंट हमारी फ्रेंचाइजी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और हमें इस बार भी ट्रॉफी जीतने का पूरा भरोसा है.'

करुण नायर की टीम
करुण नायर की टीम (Etv Bharat)

मैसूर वॉरियर्स के मुख्य कोच श्री आरएक्स मुरली ने कहा, "हमारी टीम का हर खिलाड़ी पूरे जोश के साथ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है. हम इस बार भी अपनी टीम के प्रशंसकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहे हैं."

महाराजा ट्रॉफी 2025 कब से शुरू होगा?
महाराजा ट्रॉफी टूर्नामेंट 11 से 27 अगस्त तक मैसूर के श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वोडेयार मैदान में आयोजित की जाएगी. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं. इसमें मैसूर वॉरियर्स, हुबली टाइगर्स, बेंगलुरु ब्लास्टर्स, मैंगलोर ड्रैगन्स, गुलबर्गा मिस्टिक्स और शिवमोग्गा लायंस महाराजा ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी.

