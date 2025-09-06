ETV Bharat / sports

मैच हारने के बाद खिलाड़ी ने कोच पर थूका, लगा 6 मैच का बैन, वीडियो हुआ वायरल

Luis Suarez banned: फाइनल मैच हारने के बाद एक खिलाड़ी ने विपक्षी टीम के खिलाड़ी को मुक्का मारा और एक ने कोच पर थूक दिया.

मैच हारने के बाद खिलाड़ी ने कोच पर थूका
मैच हारने के बाद खिलाड़ी ने कोच पर थूका (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 1:58 PM IST

हैदराबाद: फुटबॉल के लीग मैचों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि मैदान पर ही खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं, जिसका असर दर्शकों पर भी पड़ता है और वो भी अपनी टीम के समर्थन में आकर विपक्षी टीम के दर्शकों से भिड़ जाते है. ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं.

लेकिन हाल ही में खेले गए अमेरीकी लीग्स कप के फाइनल में कई खिलाड़ियों ने हिंसक व्यवहार किया. जिसकी वजह से उनपर कई मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है. उस हिंसक व्यवहार के दौरान उरुग्वे के फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने विपक्षी टीम के सहायक कोच पर थूक दिया था, जिसकी वजह से उनपर छह मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब लुइस सुआरेज पर गलत हरकतों के कारण बैन किया गया है. इससे पहले क्लब फुटबॉल में विरोधियों को काटने के लिए उन्हें तीन बार और नस्लीय दुर्व्यवहार के लिए एक बार निलंबित किया गया है.

मैच में हुई हाथापाई
लुइस सुआरेज इंटर मियामी के लिए खेलते हैं. उन्होंने ये हरकत उस समय की है जब उनकी टीम 1 सितंबर को सिएटल साउंडर्स के खिलाफ फाइनल मैच 3-0 से हार गई. उस मैच में दोनों टीमों के बीच हाथापाई भी हुई. सर्जियो बुस्केट्स ने विपक्षी खिलाड़ियों पर मुक्का भी मारा. जिसकी वजह से उनपर दो मैचों का बैन लगा और मियामी के डिफेंडर टॉमस एविलेस पर उनके आक्रामक व्यवहार के लिए तीन मैचों का प्रतिबंध लगा.

इस के अलावा साउंडर्स के सहायक कोच स्टीवन लेनहार्ट को मैदान पर उनके हिंसक व्यवहार के लिए पांच मैचों के निलंबन कर दिया गया है. बता दें कि खिलाड़ियों और कोच का निलंबन उन्हें केवल लीग कप मैचों में भाग लेने से रोकता है.

लुइस सुआरेज ने मांगी माफी
सुआरेज ने मैच के बाद सोशल मीडिया पर अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली है. उन्होंने लिखा, 'ह बहुत तनाव और निराशा का क्षण था, जहां खेल समाप्त होने के तुरंत बाद, ऐसी चीजें हुईं जो नहीं होनी चाहिए थीं, लेकिन यह मेरी प्रतिक्रिया को सही नहीं ठहराता. ने गलती की है और मैं दिल से माफी मांगता हूं. यह वह व्यवहार नहीं है जो मैं अपने परिवार के सामने देना चाहता हूं, जो मेरी गलतियों के कारण पीड़ित हैं, मेरे क्लब के सामने, जो खुद को इस तरह की किसी घटना से प्रभावित होते देखने के लायक भी नहीं हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'जो हुआ उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, और मैं उन सभी से माफी मांगना चाहता हूं. जिन्हें मेरे किए पर बुरा लगा. हम जानते हैं कि अभी बहुत सीजन बाकी है, और हम मिलकर इस क्लब और उसके प्रशंसकों को वो जीत दिलाने की कोशिश करेंगे जिसके वे हकदार हैं. सभी को प्यार.'

सुआरेज का प्रदर्शन
सुआरेज ने इस सीजन में 22 मेजर लीग सोसर मैचों में छह गोल किए हैं और 10 असिस्ट दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने छह लीग कप मैचों में तीन गोल और तीन असिस्ट दिए हैं.

