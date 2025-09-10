लखनऊ के क्रिकेटरों का इंग्लैंड में जलवा, UK की पिच पर छा रहे भारत के युवा सितारे
भारतीय क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह के बेटे हैरी सिंह और जूडो रेफरी मुन्नवर अंजार के बेटे उमर अंजार इंग्लैंड में खेल धमाल मचा रहे हैं.
September 10, 2025
September 10, 2025
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के क्रिकेटर अब केवल स्थानीय मैदानों तक सीमित नहीं रहे. शहर के होनहार खिलाड़ी अब इंग्लैंड की पिचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. लखनऊ के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह के बेटे हैरी सिंह ने इंग्लैंड की अंडर-19 टीम में जगह बनाकर शहर का नाम रोशन किया है. इसके अलावा यूपी जूडो एसोसिएशन के सचिव मुन्नवर अंजार के बेटे उमर अंजार ने भी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में अपनी धमक दिखाई है. ये युवा खिलाड़ी न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन रहे हैं.
लखनऊ के क्रिकेटरों ने इंग्लैंड में बिखेरा जलवा
शहर के कई युवा क्रिकेटर इंग्लैंड की ओर रुख कर रहे हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. रुद्र प्रताप सीनियर के बेटे हैरी सिंह ने इंग्लैंड की अंडर-19 टीम में चयनित होकर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं. उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने वहां के कोचों को प्रभावित किया है.
रुद्र प्रताप सिंह के बेटे हैरी सिंह ने किया कमाल
भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले दिनों खेले गए ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के दौरान हरी सिंह को इंग्लैंड के टीम में 12वीं खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया था. उन्होंने कुछ देर के लिए भारत के खिलाफ क्षेत्ररक्षण भी किया था. लखनऊ के पूर्व क्रिकेटर और रुद्र प्रताप सिंह के मित्र समीर मिश्रा ने बताया कि, इंग्लैंड में काउंटी का एक नियम है कि जब उनके मैदान में कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होता है तो वह अपने कुछ स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतीकात्मक तौर पर टीम में शामिल कर लेते हैं. हैरी सिंह को भी यह सौभाग्य मिल सका.
जूडो रेफरी के बेटा ने भी इंग्लैंड में बिखेरी चमक
इसी तरह अंतरराष्ट्रीय जूडो रेफरी मुन्नवर अंजार के बेटे ने काउंटी क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण से सभी का ध्यान खींचा है. काउंटी क्रिकेट में खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए बड़े सम्मान की बात है और लखनऊ के इस युवा ने यह उपलब्धि हासिल कर शहरवासियों को गौरवान्वित किया है.
मुनावारा ने बताया कि, पहले उनके बेटे ने जूडो खेलना शुरू किया था फिर उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया. बाद में उसने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के दौरान उसने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी की. वाली सिस्टर शेयर काउंटी के आर्मस्ट्रांग क्लब से खेल रहा है. विदेशी खिलाड़ियों को रखने के नियम के तहत उमर को वह लगातार खिला रहे हैं. वह वहां से ग्रेजुएशन भी कर रहा है.
यहां के खिलाड़ियों में जबरदस्त प्रतिभा है और इंग्लैंड जैसे देशों में खेलने का मौका उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. इससे पहले लखनऊ के रत्नेश मिश्रा लंबे समय तक इंग्लैंड में खेल चुके हैं और कोच रहे ज्ञानेंद्र पांडेय को भी या मौका मिला है वह भी इंग्लैंड में खेले हैं. यह दोनों क्रिकेटर बाद में उत्तर प्रदेश टीम के सिलेक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं.