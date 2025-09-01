ETV Bharat / sports

7 घंटों तक हुई मुक्कों की बरसात, लहूलुहान होने के बाद भी जारी रहा मैच, बना बॉक्सिंग के इतिहास का सबसे लंबा मुकाबला - LONGEST BOXING MATCH IN HISTORY

100 साल से भी अधिक समय पहले दो मुक्केबाजों ने लगातार सात घंटे तक एक-दूसरे पर लगातार मुक्के बरसाए. आइए उसके बारे में जानते हैं.

Longest Boxing Match In History
बॉक्सिंग के इतिहास का सबसे लंबा मैच (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें दो खिलाड़ियों आपस में लड़ते हैं. आमतौर पर ये खेल काफी क्रूर होता हैं और प्रतिभागियों के शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है. बॉक्सिंग में आज की तुलना में उस समय सुरक्षा नियम कम थे और मुकाबले पहले काफी हिंसक हुआ करते थे. हालांकि, इस खेल की आक्रामकता और विस्फोटकता अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी और दुनिया ने सात घंटे 19 मिनट तक चले इस मुकाबले को देखा, जिसमें 110 राउंड खेले गए. एंडी बोवेन और जैक बर्क दो मुक्केबाज थे, जिन्होंने एक-दूसरे को बुरी तरह हराया था.

जैक बर्क बनाम एंडी बोवेन

इन दोनों की फुर्ती भरी मुक्केबाजी खासियत थी, जबकि छोटे कद के बोवेन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए अपनी सहनशक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया. गौरतलब है कि उस समय बोवेन विश्व लाइटवेट चैंपियन थे. बोवेन को पहले किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करना था लेकिन जैसे ही उन्होंने मुकाबला छोड़ दिया. उनके प्रशिक्षक जैक बर्क ने उनकी जगह ले ली.

6 अप्रैल, 1893 को न्यू ऑरलियन्स में दोनों मुक्केबाजों का आमना-सामना हुआ. शुरुआत में यह मुकाबला नो-कॉन्टेस्ट घोषित कर दिया गया था क्योंकि दोनों में से कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ था लेकिन बाद में इसे ड्रॉ में बदल दिया गया. मुकाबला इतना कड़ा था कि दोनों मुक्केबाज 110 राउंड तक एक-दूसरे पर मुक्के बरसाने के बाद इतने थक गए और बेहोश हो गए कि कुर्सी से उठ ही नहीं पाए.

बर्क के दोनों हाथों की टूटी हड्डियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बर्क के दोनों हाथों की हड्डियां टूट गईं और मैच के बाद छह हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहे लेकिन उन्होंने अपना मुक्केबाजी करियर जारी रखा. 8 अप्रैल, 1893 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मैच रेफरी ने इसे ड्रॉ घोषित कर दिया था लेकिन दोनों मुक्केबाजों को उनके पैसे मिल गए, जिससे यह ड्रॉ हो गया.

जैक बर्क कौन हैं?

जैक बर्क का जन्म 1 जनवरी 1869 को शिकागो में हुआ था. उनकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और उन्होंने अपने 12 मुकाबलों में से पांच में जीत हासिल की, जिनमें चार नॉकआउट भी शामिल थे. अक्टूबर 1913 में पेंसिल्वेनिया के मुहलेनबर्ग अस्पताल में 44 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.

एंडी बोवेन कौन हैं?

एंडी बोवेन न्यू ऑरलियन्स के रहने वाले थे. 3 मई, 1867 को जन्मे इस मुक्केबाज ने 1887 में पदार्पण किया और अपने पहले 14 मुकाबलों में अपराजित रहे. बोवेन ने 1890 में 133 पाउंड के भार वर्ग में बिली मायर को हराकर विश्व खिताब जीता और 3,000 डॉलर की इनामी राशि अपने नाम की. हालांकि, अपने कुख्यात मुक्केबाजी मैच के ठीक चार साल बाद, जॉर्ज लैविग्ने के खिलाफ 18 राउंड की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई. बोवेन का सिर लकड़ी के कैनवास से बुरी तरह टकराया और वे कभी होश में नहीं आए.

ये खबर भी पढ़ें : 19 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सिंग लीजेंड जॉर्ज फोरमैन का निधन, 81 मुकाबले में 76 बार लगाया जीत का पंच

नई दिल्ली: मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें दो खिलाड़ियों आपस में लड़ते हैं. आमतौर पर ये खेल काफी क्रूर होता हैं और प्रतिभागियों के शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है. बॉक्सिंग में आज की तुलना में उस समय सुरक्षा नियम कम थे और मुकाबले पहले काफी हिंसक हुआ करते थे. हालांकि, इस खेल की आक्रामकता और विस्फोटकता अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी और दुनिया ने सात घंटे 19 मिनट तक चले इस मुकाबले को देखा, जिसमें 110 राउंड खेले गए. एंडी बोवेन और जैक बर्क दो मुक्केबाज थे, जिन्होंने एक-दूसरे को बुरी तरह हराया था.

जैक बर्क बनाम एंडी बोवेन

इन दोनों की फुर्ती भरी मुक्केबाजी खासियत थी, जबकि छोटे कद के बोवेन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए अपनी सहनशक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया. गौरतलब है कि उस समय बोवेन विश्व लाइटवेट चैंपियन थे. बोवेन को पहले किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करना था लेकिन जैसे ही उन्होंने मुकाबला छोड़ दिया. उनके प्रशिक्षक जैक बर्क ने उनकी जगह ले ली.

6 अप्रैल, 1893 को न्यू ऑरलियन्स में दोनों मुक्केबाजों का आमना-सामना हुआ. शुरुआत में यह मुकाबला नो-कॉन्टेस्ट घोषित कर दिया गया था क्योंकि दोनों में से कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ था लेकिन बाद में इसे ड्रॉ में बदल दिया गया. मुकाबला इतना कड़ा था कि दोनों मुक्केबाज 110 राउंड तक एक-दूसरे पर मुक्के बरसाने के बाद इतने थक गए और बेहोश हो गए कि कुर्सी से उठ ही नहीं पाए.

बर्क के दोनों हाथों की टूटी हड्डियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बर्क के दोनों हाथों की हड्डियां टूट गईं और मैच के बाद छह हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहे लेकिन उन्होंने अपना मुक्केबाजी करियर जारी रखा. 8 अप्रैल, 1893 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मैच रेफरी ने इसे ड्रॉ घोषित कर दिया था लेकिन दोनों मुक्केबाजों को उनके पैसे मिल गए, जिससे यह ड्रॉ हो गया.

जैक बर्क कौन हैं?

जैक बर्क का जन्म 1 जनवरी 1869 को शिकागो में हुआ था. उनकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और उन्होंने अपने 12 मुकाबलों में से पांच में जीत हासिल की, जिनमें चार नॉकआउट भी शामिल थे. अक्टूबर 1913 में पेंसिल्वेनिया के मुहलेनबर्ग अस्पताल में 44 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.

एंडी बोवेन कौन हैं?

एंडी बोवेन न्यू ऑरलियन्स के रहने वाले थे. 3 मई, 1867 को जन्मे इस मुक्केबाज ने 1887 में पदार्पण किया और अपने पहले 14 मुकाबलों में अपराजित रहे. बोवेन ने 1890 में 133 पाउंड के भार वर्ग में बिली मायर को हराकर विश्व खिताब जीता और 3,000 डॉलर की इनामी राशि अपने नाम की. हालांकि, अपने कुख्यात मुक्केबाजी मैच के ठीक चार साल बाद, जॉर्ज लैविग्ने के खिलाफ 18 राउंड की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई. बोवेन का सिर लकड़ी के कैनवास से बुरी तरह टकराया और वे कभी होश में नहीं आए.

ये खबर भी पढ़ें : 19 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सिंग लीजेंड जॉर्ज फोरमैन का निधन, 81 मुकाबले में 76 बार लगाया जीत का पंच

For All Latest Updates

TAGGED:

TOP 10 LONGEST BOXING MATCHESANDY BOWEN VS JACK BURKE FULL FIGHTANDY BOWEN DEATHLONGEST FIGHT IN HISTORYLONGEST BOXING MATCH IN HISTORY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.