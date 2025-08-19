Live updates : शेफाली वर्मा का चयन न होने पर नीतू डेविड ने दिया बयान

मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड ने कहा, 'हमारी नजर भी उन पर है. शैफाली इस समय ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए के लिए खेल रही हैं. वह हमारे सिस्टम में हैं. ऐसा नहीं है कि वह हमारे सिस्टम में नहीं हैं. हमें उम्मीद है कि सिस्टम में रहने, जितना ज्यादा खेलने, उतना ज़्यादा अनुभव हासिल करने के बाद वह भविष्य में भारत की सेवा करेंगी'.