महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत पहली बार करेंगी कप्तानी, 8 खिलाड़ियों का होगा पहला विश्व कप - TEAM INDIA SQUAD ANNOUNCEMENT

Harmanpreet Kaur
हरमनप्रीत कौर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read

नई दिल्ली: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए आज यानी 19 अगस्त को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया. महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने वाली है. इससे पहले आज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ चयन समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया.

5:05 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : 8 महिला खिलाड़ी खेलेंगी अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप

प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी.

4:54 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : शेफाली वर्मा का चयन न होने पर नीतू डेविड ने दिया बयान

मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड ने कहा, 'हमारी नजर भी उन पर है. शैफाली इस समय ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए के लिए खेल रही हैं. वह हमारे सिस्टम में हैं. ऐसा नहीं है कि वह हमारे सिस्टम में नहीं हैं. हमें उम्मीद है कि सिस्टम में रहने, जितना ज्यादा खेलने, उतना ज़्यादा अनुभव हासिल करने के बाद वह भविष्य में भारत की सेवा करेंगी'.

4:48 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : हरमनप्रीत कौर पहली बार करेंगी वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी

मिताली राज ने आखिरी बार 2022 में 50 ओवर के विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था. इस लिहाज से यह पहली बार होगा जब भारत हरमनप्रीत की कप्तानी में वनडे विश्व कप खेला जाएगा.

4:21 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : ये महिला क्रिकेटर होंगी रिजर्व प्लेयर

तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है.

4:17 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : क्रांति गौड़ और श्री चरणी को मिला वर्ल्ड कप का टिकट

इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली पेसर क्रांति गौड़ को महिला वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है. इसके साथ ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरने वाली श्री चरणी को भी वनडे महिला वर्ल्ड कप का टिकट मिला है. ये दोनों ही युवा खिलाड़ी पहला महिला वनडे विश्व कप खेलते हुए नजर आएंगी.

4:15 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : वर्ल्ड कप और वनडे सीरीज में सिर्फ 2 बदलाव

भारत ने वनडे वर्ल्ड कप की टीम में सयाली सतघरे को मौका नहीं दिया है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा रखा गया है. इसके साथ ही अमनजोत कौर को वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिली है जबकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रखा गया है.

4:09 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : 2 विकेट कीपर खिलाड़ियों को मिली जगह

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की भारतीय टीम में 2 विकेटकीपर बैटर्स को जगह दी गई है. इसमें ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया शामिल हैं.

4:04 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा.

4:02 PM, 19 Aug 2025 (IST)

Live updates : महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (वीसी), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा.

