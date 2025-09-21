IND vs PAK: एशिया कप सुपर 4 का सुपरहिट मुकाबला आज, टूर्नामेंट में दूसरी बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

IND vs PAK Update: हैंडशेक विवाद के बाद पहला मुकाबल

एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से तो हरा दिया, लेकिन उस मैच ने दोनों देशों के बीच एक नया विवाद जरूर शुरू कर दिया. पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारतीय प्रशंसक इस मैच का बॉयकॉट कर रहे थे और सोशल मीडिया कर अपना गुस्सा भी निकाल रहे थे. लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों के नाम किया और फिर दुश्मन देश के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर देश के लोगों के गुस्से को कुछ कम करने की एक वजह भी दी. इस हैंडशेक विवाद के बाद ये पहला मुकाबला होगा. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मैच में भी भारतीय टीम वही तरीका अपनाएगी जो उसने पहले मैच में अपनाया था, जबकि इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी बातचीत नहीं चल रही है जितनी पहले मैच को लेकर चल रही थी.