IND vs PAK: एशिया कप सुपर 4 का सुपरहिट मुकाबला आज, टूर्नामेंट में दूसरी बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

एशिया कप सुपर फोर का सुपर मुकाबला
एशिया कप सुपर फोर का सुपर मुकाबला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 4:31 PM IST

ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आप का स्वागत है. आज एशिया कप 2025 के सुपर फोर के सुपर मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होने वाला है. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये इस टूर्नामेंट में दोनों के बीच खेला जाने वाला दूसरा मौका है. इससे पहले ग्रुप स्टेज में खेले गए पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था. भारत ने अब तक टूर्नामेंट में अपराजिता रहा है जबकि पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 14 टी20 मैच खेले गए हैं. जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. तो वहीं पाकिस्तान को सिर्फ 3 मैचों में जीत मिली है. इन आंकड़ों को देखें तो भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी नजर आ रहा है. आज के सुपर मुकाबले पर नजर रखने और पल-पल की अपडेट जानने के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम से जुड़े रहें.

LIVE FEED

4:19 PM, 21 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK Update: हैंडशेक विवाद के बाद पहला मुकाबल

एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से तो हरा दिया, लेकिन उस मैच ने दोनों देशों के बीच एक नया विवाद जरूर शुरू कर दिया. पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारतीय प्रशंसक इस मैच का बॉयकॉट कर रहे थे और सोशल मीडिया कर अपना गुस्सा भी निकाल रहे थे. लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों के नाम किया और फिर दुश्मन देश के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर देश के लोगों के गुस्से को कुछ कम करने की एक वजह भी दी. इस हैंडशेक विवाद के बाद ये पहला मुकाबला होगा. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मैच में भी भारतीय टीम वही तरीका अपनाएगी जो उसने पहले मैच में अपनाया था, जबकि इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी बातचीत नहीं चल रही है जितनी पहले मैच को लेकर चल रही थी.

4:00 PM, 21 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK Update: दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानी टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम

Last Updated : September 21, 2025 at 4:31 PM IST

