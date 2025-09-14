IND vs PAK: दुबई में आज होगा एशिया का सबसे बड़ा दंगल, मुंबई में विरोध तो वाराणसी में विशेष प्रार्थना

IND vs PAK: टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में विशेष प्रार्थना

वाराणसी: रविवार को भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 मुकाबले से पहले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की और टीम इंडिया की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. गंगा का तट देशभक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से ओतप्रोत हो गया और घाटों पर 'हर हर महादेव' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंज रहे थे. श्रद्धालुओं ने गंगा आरती की, नदी में खड़े होकर प्रार्थना की और भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीरें और राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे। कुछ श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान की तस्वीरें लेकर टीम के लिए शक्ति और विजय की प्रार्थना की.