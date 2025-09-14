ETV Bharat / sports

IND vs PAK: दुबई में आज होगा एशिया का सबसे बड़ा दंगल, मुंबई में विरोध तो वाराणसी में विशेष प्रार्थना

IND vs PAK Asia Cup 2025
एशिया कप 2025 भारत बनाम पाकिस्तान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 11:17 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 12:27 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में आज (14 सितंबर) भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी, जिसकी वजह से इस मैच का भारत में कड़ा विरोध किया जा रहा है ओर विपक्षी पार्टिया आज देशभर में मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है. जबकि सरकार का कहना है कि वो टीम इंडिया को आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में भाग लेने से नहीं रोक सकती. वहीं पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि भारतीय टीम को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ट्रॉफी घर लाने के कोशिश करनी चाहिए. ऐसी ही जानकारी और मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए ईटीवी भारत की स्पोर्ट्स टीम से जुड़े रहें.

LIVE FEED

12:12 PM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में विशेष प्रार्थना

वाराणसी: रविवार को भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 मुकाबले से पहले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की और टीम इंडिया की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. गंगा का तट देशभक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से ओतप्रोत हो गया और घाटों पर 'हर हर महादेव' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंज रहे थे. श्रद्धालुओं ने गंगा आरती की, नदी में खड़े होकर प्रार्थना की और भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीरें और राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे। कुछ श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान की तस्वीरें लेकर टीम के लिए शक्ति और विजय की प्रार्थना की.

11:58 AM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करते हैं

दिल्ली: भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा, 'खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करते हैं. खिलाड़ी राजनेता नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं. हमें खेल को एक खेल की तरह ही देखना चाहिए.'

11:45 AM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: मुंबई में सिंदूर लगाकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन

महाराष्ट्र: शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ताओं ने एशिया कप 2025 में आज होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध में मुंबई में 'सिंदूर' लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. बता दें कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल कहा था कि शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ता महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेंगी और हर घर से प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर भेजेंगी, साथ ही उन्होंने इस मैच को 'राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान' बताया था.

11:32 AM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK के हेड टू हेड रिकार्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम को 10 मैचों में जीत मिली है. तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 मुकाबलो में जीत मिली है. आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया का पाकिस्तान के सामने पलड़ा काफी भारी है. वहीं एशिया कप के टी20 और वनडे फॉर्मेट में ये दोनों टीमें अब तक 19 बार आमने सामने आई हैं. जिसमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकल सका.

11:18 AM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: टीमों के स्क्वाड पर डालें एक नजर

भारतीय टीम का स्क्वाड
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान का स्क्वाड
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.

