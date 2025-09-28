एशिया कप 2025: भारत पाकिस्तान में फाइनल टक्कर, BCCI ने शेयर की धमाकेदार वीडियो

IND vs PAK Live Updates: दुबई स्टेडियम के सारे टिकट हुए सोल्ड आउट

एशिया कप 2025 फाइनल मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से 28 हजार सीटें वाला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के सारे टिकेट मैच से लगभग 12 घंटा पहले ही बिक चुके हैं. इससे पहले जब ग्रुप स्टेज और सुपर फोर चरण में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे तो उन मैचों की सारे टिकट नहीं बिके थे, क्योंकि भारत में पहलगाम आतंकी हमले की वजह से कुछ समर्थकों ने मैच के बहिष्कार की अपील के थी. रिपोर्ट्स के अनुसार 14 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज मैच में लगभग 20 हजार दर्शक आए थे, जबकि 21 सितंबर को हुए सुपर फोर मुकाबले में 17,000 दर्शक आए थे.