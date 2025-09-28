भारत पाकिस्तान फाइनल मैच से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय खिलाड़ियों की एक धमाकेदार वीडियो शेयर की है. जो एक मिनट 11 सेकंड की है. ये भारत के लिए काफी अहम मैच है, जिसमें वो 9वीं बार ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेगा. भारत अब तक 8 बार एशिया का चैंपियन रहा है, जबकि पाकिस्तान केवल 2 बार ही खिताब जीत सका है.
एशिया कप 2025: भारत पाकिस्तान में फाइनल टक्कर, BCCI ने शेयर की धमाकेदार वीडियो
Published : September 28, 2025 at 3:58 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 4:26 PM IST
ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने सामने हैं. ये महामुकाबल 28 हजार सीटों वाले दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में भारत अभी तक अपराजित रहा है जबकि पाकिस्तान दो मैच हारकर फाइनल में पहुंचा है. एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगे. इस हाईवोल्टेज मैच से जुड़े हर पल की अपडेट जानने के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम से जुड़े रहें.
LIVE FEED
IND vs PAK Live Updates: बीसीसीआई ने शेयर की धमाकेदार वीडियो
IND vs PAK Live Updates: भारत पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक कुल 15 बार टी20 मैच में आमने सामने आई हैं, जिसमें भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहा है और उसे 15 में से 11 में जीत मिली जबकि पाकिस्तान केवल 3 बार ही विजई रहा है, एक मैच टाई रहा था. वहीं एशिया कप में दोनों टीमों के बीच कुल 21 मैच खेले गए हैं जिसमे भारत ने 12 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान को 6 मैच में जीत मिली है और तीन मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका.
IND vs PAK Live Updates: दुबई स्टेडियम के सारे टिकट हुए सोल्ड आउट
एशिया कप 2025 फाइनल मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से 28 हजार सीटें वाला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के सारे टिकेट मैच से लगभग 12 घंटा पहले ही बिक चुके हैं. इससे पहले जब ग्रुप स्टेज और सुपर फोर चरण में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे तो उन मैचों की सारे टिकट नहीं बिके थे, क्योंकि भारत में पहलगाम आतंकी हमले की वजह से कुछ समर्थकों ने मैच के बहिष्कार की अपील के थी. रिपोर्ट्स के अनुसार 14 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज मैच में लगभग 20 हजार दर्शक आए थे, जबकि 21 सितंबर को हुए सुपर फोर मुकाबले में 17,000 दर्शक आए थे.