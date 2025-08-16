ETV Bharat / sports

प्रिंस ऑफ फुटबॉल का भारत आना कंफर्म, 4 शहरों का करेंगे दौरा, नोट करलें तारीख और दिन - LIONEL MESSI INDIA TOUR

GOAT Tour of India 2025: लियोनेल मेसी इस साल के आखिर में भारत के चार शहरों का दौरा करने वाले हैं.

Lionel Messi
लियोनेल मेसी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 3:37 PM IST

Lionel Messi India Tour: प्रिंस ऑफ फुटबॉल के नाम मशहूर अर्जेंटीना के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत आने वाले हैं. वो 12 दिसंबर की रात को सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पहुंचेंगे. उसके बाद मेसी कई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली का दौरा करेंगे. मेसी की यह यात्रा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर मुलाकात के बाद समाप्त होगी.

मेसी इवेंट के आयोजक सताद्रु दत्ता ने शुक्रवार 15 अगस्त को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि मुझे मेसी के भारत लाने की अनुमति मिल गई और उसके बाद ही मैंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में आधिकारिक तौर पर घोषणा की है. उन्होंने ये भी कहा कि मेसी 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच किसी भी दिन इस दौरे के बारे में आधिकारिक पर पोस्ट करेंगे.

Lionel Messi
लियोनेल मेसी (IANS PHOTO)

बता दें के लियोनल मेसी के इस भारत टूर का नाम 'गोट टूर ऑफ इंडिया 2025' रखा गया है. 2011 के बाद से अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी की यह पहली भारत यात्रा होगी.

भारत में मेसी का कार्यक्रम
पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में मेसी का कार्यक्रम 13 दिसंबर की सुबह एक मुलाकात और अभिवादन समारोह से शुरू होगा, जिसमें एक विशेष भोजन और चाय उत्सव भी होगा. उसके बाद ईडन गार्डन्स में GOAT कप के नाम से एक फुटबॉल मैच होगा, जिसमें मेसी सौरव गांगुली, लिएंडर पेस, जॉन अब्राहम और बाईचुंग भूटिया के साथ मिलकर खेलेंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम के दौरान मेसी को सम्मानित करेंगी. उसके बाद मेसी 13 तारीख को कोलकाता से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे.

Lionel Messi
लियोनेल मेसी (IANS PHOTO)

हालांकि अहमदाबाद में मेसी के साथ कॉन्सर्ट की कोई योजना नहीं है. अगले दिन, या 14 दिसंबर को मेसी का कॉन्सर्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता की तर्ज पर होगा. दत्ता ने पुष्टि की है कि इसमें बॉलीवुड और क्रिकेट का तड़का भी होगा.

मेसी के भारत दौरे के आखिरी दिन यानी 15 दिसंबर को नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट होगा. मेसी का राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है. दत्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री वहाँ इस दिग्गज को एक खास तोहफा देंगे. मेसी उसी दिन इंटर मियामी के लिए रवाना होंगे.

