ETV Bharat / sports

फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम आएगी भारत, केरल में खेलेगी फ्रेंडली मैच, AFA ने किया ऐलान - ARGENTINA FOOTBALL TEAM

Argentina football team: लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था.

लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम
लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 11:37 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम के भारत दौरे को लेकर कई हफ्तों की अनिश्चितता और अटकलों के बाद, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केरल दौरे की पुष्टि कर दी है. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने शनिवार, 23 अगस्त को पुष्टि की कि टीम भारत में दो फ्रेंडली मैच खेलेगी. लेकिन उनके प्रतिद्वंदियों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मेसी इस मुकाबले के लिए टीम के साथ आएंगे या नहीं, लेकिन इस दौरे को लेकर काफी उत्सुकता है.

एएफए ने क्या कहा?
अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार, अर्जेंटीना भारत में दो फ्रेंडली मैच खेलेगा. इससे पहले ये टीम फ्रेंडली मैचों के लिए अमेरिका जाएगी और फिर नवंबर में लुआंडा, अंगोला और केरल का दौरा करेगी. एएफए के आधिकारिक बयान में बताया गया है, 'लियोनेल स्कोलोनी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम 2025 के शेष समय में दो फीफा फ्रेंडली मैच खेलेगी. पहला मैच अक्टूबर में अमेरिका में खेला जाएगा. दूसरा, नवंबर में, 10 से 18 तारीख तक, अंगोला के लुआंडा, और भारत के केरल में खेला जाएगा.

केरल को धन्यवाद
बता दें कि फीफा विश्व कप 2022 जीतने के बाद मिले समर्थन के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केरल को थैंक्यू बोला था. टीम ने मेस्सी के नेतृत्व में अपनी जीत के दौरान प्रशंसकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ केरल का विशेष रूप से धन्यवाद किया था. इससे पहले, केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुल रहमान ने अर्जेंटीना के केरल दौरे को एक सराहनीय कदम बताया था. उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, 'केरल के फुटबॉल प्रशंसकों का प्यार और समर्थन उल्लेखनीय रहा है और अर्जेंटीना की टीम से मिलने के लिए उत्सुक है.'

क्या मेसी भारत आएंगे?
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि 38 वर्षीय मेसी इस मैच के लिए भारत आएंगे या नहीं, लेकिन देश में उनके प्रशंसकों की बड़ी संख्या होने के कारण यह मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आएंगे. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा.

इससे पहले एक खबर ये भी आई थी की प्रिंस ऑफ फुटबॉल के नाम मशहूर अर्जेंटीना के सुपर स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत आने वाले हैं. वो 12 दिसंबर की रात को कोलकाता पहुंचेंगे. उसके बाद मेसी कई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली का दौरा भी करेंगे. मेसी की यह यात्रा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर मुलाकात के बाद समाप्त होगी.

ये भी पढ़ें

प्रिंस ऑफ फुटबॉल का भारत आना कंफर्म, 4 शहरों का करेंगे दौरा, नोट करलें तारीख और दिन

फुटबॉल अवॉर्ड्स की रेस शुरू, मेस्सी-रोनाल्डो गायब, कौन बनेगा फुटबॉल का नया बादशाह?

हैदराबाद: लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम के भारत दौरे को लेकर कई हफ्तों की अनिश्चितता और अटकलों के बाद, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केरल दौरे की पुष्टि कर दी है. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने शनिवार, 23 अगस्त को पुष्टि की कि टीम भारत में दो फ्रेंडली मैच खेलेगी. लेकिन उनके प्रतिद्वंदियों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मेसी इस मुकाबले के लिए टीम के साथ आएंगे या नहीं, लेकिन इस दौरे को लेकर काफी उत्सुकता है.

एएफए ने क्या कहा?
अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार, अर्जेंटीना भारत में दो फ्रेंडली मैच खेलेगा. इससे पहले ये टीम फ्रेंडली मैचों के लिए अमेरिका जाएगी और फिर नवंबर में लुआंडा, अंगोला और केरल का दौरा करेगी. एएफए के आधिकारिक बयान में बताया गया है, 'लियोनेल स्कोलोनी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम 2025 के शेष समय में दो फीफा फ्रेंडली मैच खेलेगी. पहला मैच अक्टूबर में अमेरिका में खेला जाएगा. दूसरा, नवंबर में, 10 से 18 तारीख तक, अंगोला के लुआंडा, और भारत के केरल में खेला जाएगा.

केरल को धन्यवाद
बता दें कि फीफा विश्व कप 2022 जीतने के बाद मिले समर्थन के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केरल को थैंक्यू बोला था. टीम ने मेस्सी के नेतृत्व में अपनी जीत के दौरान प्रशंसकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ केरल का विशेष रूप से धन्यवाद किया था. इससे पहले, केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुल रहमान ने अर्जेंटीना के केरल दौरे को एक सराहनीय कदम बताया था. उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, 'केरल के फुटबॉल प्रशंसकों का प्यार और समर्थन उल्लेखनीय रहा है और अर्जेंटीना की टीम से मिलने के लिए उत्सुक है.'

क्या मेसी भारत आएंगे?
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि 38 वर्षीय मेसी इस मैच के लिए भारत आएंगे या नहीं, लेकिन देश में उनके प्रशंसकों की बड़ी संख्या होने के कारण यह मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आएंगे. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा.

इससे पहले एक खबर ये भी आई थी की प्रिंस ऑफ फुटबॉल के नाम मशहूर अर्जेंटीना के सुपर स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत आने वाले हैं. वो 12 दिसंबर की रात को कोलकाता पहुंचेंगे. उसके बाद मेसी कई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली का दौरा भी करेंगे. मेसी की यह यात्रा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर मुलाकात के बाद समाप्त होगी.

ये भी पढ़ें

प्रिंस ऑफ फुटबॉल का भारत आना कंफर्म, 4 शहरों का करेंगे दौरा, नोट करलें तारीख और दिन

फुटबॉल अवॉर्ड्स की रेस शुरू, मेस्सी-रोनाल्डो गायब, कौन बनेगा फुटबॉल का नया बादशाह?

For All Latest Updates

TAGGED:

ARGENTINA FOOTBALL TEAM IN INDIALIONEL MESSI INDIA VISITअर्जेंटीना फुटबॉल टीमअर्जेंटीना टीम का फ्रेंडली मैचARGENTINA FOOTBALL TEAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड मयंक सिंह, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हल्की दाड़ी, हैवी मूछे, 'बैटल ऑफ गलवान' में ऐसा दिखेगा सलमान खान का आर्मी मैन लुक, बिग बॉस 19 से आई तस्वीरें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.