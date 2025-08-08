Ballon d’Or 2025 Nomination list: बैलोन डी'ओर 2025 पुरस्कार के लिए पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए नामांकितों की घोषणा कर दी गई है. जिसमें 30 पुरुष खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है. विजेता खिलाड़ी को ये अवॉर्ड 22 सितंबर में आयोजित होने वाले एक समारोह में दिया जाएगा. यह समारोह वर्ष के प्रमुख फुटबॉल प्रदर्शनों का सम्मान करता है और उन्हें मान्यता देता है.

मेस्सी-रोनाल्डो अवॉर्ड्स की रेस से बाहर

इस सूची की खास बात ये है कि इस साल भी फुटबॉल के दो दिग्गज, लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस साल की भी लिस्ट से बाहर है. जो ये दर्शाती है कि फुटबॉल अपनी दिशा बदल रहा है और नए खिलाड़ी उभर रहे हैं. लियोनल मेस्सी ने सबसे ज्यादा 8 बार ये अवॉर्ड जीता है जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पांच बार इस अवॉर्ड पर कब्जा जमाया है.

लेकिन रोनाल्डो सबसे ज्यादा 18 बार नॉमिनेट होने वाले खिलाड़ी हैं. मेस्सी ने आखिरी बार ये अवार्ड 2023 में जीता था, जबकि रोनाल्डो ने 2017 में अखिरी बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया था. बता दें कि अर्जेंटीना के मेस्सी अमेरिका के क्लब इंटर मियामी के लिए खेलते हैं. जबकि पुर्तगाल के रोनाल्डो सउदी अरब के क्लब अल नसर के लिए खेलते हैं.

बैलोन डी'ओर पुरस्कार (AFP PHOTO)

बैलोन डी'ओर क्या है?

बैलोन डी'ओर फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार है जो 1956 से फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा पिछले सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है. विजेता का फैसला मतदान के माध्यम से होता है, जहां फ्रांस फुटबॉल और साथी फ्रांसीसी प्रकाशन L'Equipe के पत्रकार मिलकर पिछले सीजन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 30 खिलाड़ियों को नामांकित करते हैं. नामांकन पूरा होने के बाद, फीफा द्वारा रैंक किए गए शीर्ष 100 देशों में से एक फुटबॉल पत्रकार को शीर्ष 10 खिलाड़ियों के क्रम के लिए वोट देने के लिए आमंत्रित किया जाता है.

बैलोन डी'ओर 2025 पुरस्कार के लिए नामांकित पुरुष खिलाड़ी

जूड बेलिंगहैम, विक्टर ग्योकेरेस, स्कॉट मैकटोमिने. एर्लिंग हालैंड, अचरफ हकीमी, ओस्मान डेम्बेले, नूनो मेंडेस, मोहम्मद सालाह, जियानलुइगी डोनारुम्मा, जोआओ नेवेस, लुटारो मार्टिनेज, डिज़ायर डू, वर्जिल वैन डिज्क, माइकल ओलिसे, डेनजेल डमफ्रीज़, कोल पामर, सेरहौ गुइरासी, पेड्रि, राफिन्हा, डेक्लान राइस, फैबियन रुइज़, हैरी केन, खविचा क्वारत्सखेलिया, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, विनीसियस जूनियर, एलेक्सिस मैक एलीस्टर, विटिन्हा, फ्लोरियन विर्ट्ज़, किलियन एमबीप्पे, लैमिन यमल

बैलोन डी'ओर 2025 पुरस्कार के लिए नामांकित महिला खिलाड़ी

सैंडी बाल्टीमोर, बारबरा बांदा, ऐटाना बोनमती, लुसी ब्रॉन्ज, क्लारा ब्यूहल, मैरियोना कैल्डेंटी, सोफिया कैंटोर, स्टीफ कैटली, टेम्वा चाविंगा, मेल्ची डुमोर्ने, एमिली फॉक्स, क्रिस्टियाना गिरेली, एस्थर गोंजालेज, कैरोलिन ग्राहम हैनसेन, हन्ना हैम्पटन, पर्निल हार्डर, पैट्री गुइजारो, अमांडा गुटिएरेस, लिंडसे हीप्स, क्लो केली, फ्रिडा लियोनहार्डसन-मानुम, मार्टा, क्लारा माटेओ, इवा पाजोर, क्लाउडिया पिना, एलेक्सिया पुटेलस, एलेसिया रूसो, जोहाना राइटिंग कनेरीड, कैरोलिन वियर, लीह विलियमसन.

पुरुष खिलाड़ियों में अवॉर्ड के प्रमुख दावेदार

ओस्मान डेम्बेले: पीएसजी का ये स्टार खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए सबसे बाड़ा दावेदार है. उन्होंने क्लब के लिए तिहरा खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें क्लब की पहली चैंपियंस लीग जीत भी शामिल थी. वह अमेरिका में हुए फीफा क्लब विश्व कप के दौरान भी टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 35 गोल और 16 असिस्ट के प्रभावशाली आंकड़ों के साथ सीजन का समापन किया.

राफिन्हा: इस ब्राजीलियाई खिलाड़ी ने पिछले सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और बार्सिलोना को ला लीगा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उनके महत्वपूर्ण योगदान ने टीम को चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचने में भी मदद की. इसके अलावा, वे यूरोप के सबसे बड़े टूर्नामेंट के खिताब के दावेदार भी थे. उन्होंने इस सीजन का समापन 34 गोल और 25 असिस्ट के साथ किया.

लामिन यमाल: यह 17 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी वर्तमान में यूरोप में तहलका मचा रहा है. यह युवा खिलाड़ी राफिन्हा के साथ मिलकर खेलता है, जिन्होंने पिछले सीजन में बार्सिलोना की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी. कई लोगों ने इस युवा खिलाड़ी की प्रशंसा की है, और उनका प्रदर्शन भी प्रभावशाली है. उन्होंने पिछला सीजन 18 गोल और 25 असिस्ट के साथ समापन किया.