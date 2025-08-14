ETV Bharat / sports

ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर - VECE PAES PASSES AWAY

हैदराबाद: भारतीय खेल में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब कोलकाता से ये दुखद खबर सामने आई कि टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता का वेस पेस का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. वो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे. भारतीय खेल जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि वेस पेस मैदान के अंदर और बाहर उत्कृष्टता की एक विरासत छोड़ गए हैं, जिसने एथलीटों और प्रशासकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया है.