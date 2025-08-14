ETV Bharat / sports

ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर - VECE PAES PASSES AWAY

Vece Paes passes away: लिएंडर पेस के पिता वेस पेस का 80 साल की उम्र में निधन हो गया.

लिएंडर पेस के पिता वेस पेस
लिएंडर पेस के पिता वेस पेस (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 9:57 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद: भारतीय खेल में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब कोलकाता से ये दुखद खबर सामने आई कि टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता का वेस पेस का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. वो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे. भारतीय खेल जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि वेस पेस मैदान के अंदर और बाहर उत्कृष्टता की एक विरासत छोड़ गए हैं, जिसने एथलीटों और प्रशासकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया है.

हैदराबाद: भारतीय खेल में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब कोलकाता से ये दुखद खबर सामने आई कि टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता का वेस पेस का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. वो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे. भारतीय खेल जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि वेस पेस मैदान के अंदर और बाहर उत्कृष्टता की एक विरासत छोड़ गए हैं, जिसने एथलीटों और प्रशासकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

LEANDER PAES FATHER PASSES AWAYVECE PAES DEIDवेस पेस का निधनलिएंडर पेस के पिताVECE PAES PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.