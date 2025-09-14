ETV Bharat / sports

लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग को हांगकांग ओपन के फाइनल में मिली हार, चीन के खिलाड़ियों ने जीता खिताब

हांगकांग ओपन 2025 में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी-सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को जोड़ी को फाइनल में हार मिली है.

Lakshya Sen Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy
लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 5:16 PM IST

हैदराबाद : हांगकांग ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल में भारत को करारा झटका लगा है. भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन को वर्ल्ड नंबर 4 चीन के ली शिफेंग से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही उनका फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम करने का सपना टूट गया है. लक्ष्य को सीधे गेम में 21-15, 21-12 से हार का सामना करना पड़ गया.

लक्ष्य सेन को फाइनल में चीन के शटलर से मिली हार

इस मुकाबले के पहले गेम में लक्ष्य ने अच्छी शुरुआत की और 5-3 की बढ़त अपने नाम कर ली थी. इसके बाद चीन के प्लेयर शिफेंग ने वापसी की और पहले गेम के फर्स्ट हाफ तक लक्ष्य को 10-11 से पीछे कर दिया. इसके बाद ली के सामने लक्ष्य पहला गेम अंत में 15-21 से हार गए. इसके बाद ली को दूसरा गेम जीतने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. ली शिफेंग ने दूसरे गेम के हाफ टाइम तक 11-7 की लीड हासिल कर रखी थी. लेकिन इसके बाद लक्ष्य सेन वापसी नहीं कर पाए और वो शिफेंग के आगे काफी कमजोर नजर आए और अंत में 12-21 से दूसरे गेम हराने के साथ ही खिताब से चूक गए.

इससे पहले भारतीय स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी के लिए आज का दिन दिल तोड़ देने वाला रहा है. आठवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को रविवार को हांगकांग ओपन 2025 पुरुष युगल फाइनल में लियांग वेई केंग और वांग चांग की छठी वरीयता प्राप्त चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा है, इसके साथ ही उनका इस साल का पहला खिताब जीतने का सपना भी अधूरा रह गया.

चिराग-सात्विक को फाइनल में मिली हार

इस मुकाबले के पहले गेम को चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने जीत लिया था. इसके बाद ये दोनों वापसी नहीं कर पाए और फाइनल मुकाबले में चीनी जोड़ी के हाथों 21-19, 14-21, 17-21 से हार गए. यह सात्विक और चिराग का 2025 का पहला फाइनल था.

कैसा रहा मैच का पूरा हाल

लियांग और वांग के खिलाफ पहले मैच चिराग और सात्विक ने हाफ टाइम के बाद बढ़त को तीन अंकों तक बढ़ा दिया, 16-13 लेकिन जल्द ही चीनी जोड़ी ने इसे 16-17 कर दिया. इसके बाद स्कोर 19-19 से बराबर हो गया और अंत में भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-19 से अपने नाम कर लिया.

इसके बाद दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और वो 14-21 से दूसरा गेम हार गई. इसके बाद तीसरे गेम में सात्विक और चिराग की शुरुआत खराब रही वो 0-4 से पीछे हो गए. चीनी जोड़ी ने अपनी लय बरकरार रखी और भारतीयों पर दबदबा बनाते हुए 13-5 की बढ़त बना ली. इसके बाद भारतीय जोड़ी कमबैक नहीं कर पाई और 27-17 से तीसरा और निर्णायक गेम हार गई.

