ETV Bharat / sports

भारत की उम्मीदों को फिर लगा बड़ा झटका, लक्ष्य सेन हारकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप से हुए बाहर - LAKSHYA SEN

बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप में चीन के शी यू की से हारने के बाद भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन का अभियान समाप्त हो गया है.

Lakshya Sen
लक्ष्य सेन (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन का निराशाजनक प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है, जिसने भारतीय बैडमिंटन फैंस को एक बार फिर से निराश कर दिया है. लक्ष्य बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में हराकर बाहर हो गए हैं.

दरअसल, पेरिस में खेले जा रहे बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को विश्व नंबर 1 और मौजूदा ऑल-इंग्लैंड चैंपियन चीन के शी यू की से सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा, इसके साथ ही टूर्नामेंट में उनका अभियान समाप्त हो गया है.

लक्ष्य सेन को चीनी खिलाड़ी से मिली हार

लक्ष्य और शी यू की के बीच चला ये मैच कुल 54 मिनट तक खेला गया, इसके बाद इसका परिणाम लक्ष्य के खिलाफ निकला. शी यू की ने लक्ष्य को 17-21, 19-21 से हार दिया. इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में 2021 में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन का सफर खत्म हो गया है.

इस मुकाबले में शुरुआत में भारतीय शटलर ने अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया जिसकी बदौलत मैच एक समय पर 11-11 से बराबरी पर था लेकिन इसके बाद लक्ष्य फीके पड़ते हुए नजर आए. इस सीजन में 9 फाइनल में अजेय रहे शी यू ने धमाकेदार खेल की बदौलत पहला सेट 21-17 से जीत लिया.

Lakshya Sen
लक्ष्य सेन (ANI)

भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि लक्ष्य दूसरे सेट में दमदार वापसी कर मुकाबले में उनकी उम्मीद बनाए रखेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. चीनी शटलर ने दूसरे गेम में 14-9 की बड़ी बढ़त बना ली. इसके बाद 24 वर्षीय भारतीय शटलर ने वापसी करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो दूसरा सेट नहीं जीत पाए और 19-21 से हार गए.

एच.एस. प्रणय से होंगी अब उम्मीदें

फ्रांस की राजधानी के एडिडास एरिना में हुई विश्व चैंपियनशिप में मिली हार ने लक्ष्य सेन पर और उनके लगातार गिरते प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वो ओलंपिक गेम्स में भी भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. लक्ष्य के बाहर होने के बाद भारत की सारी उम्मीदें पुरुष एकल में अब एच.एस. प्रणय पर टिकी हैं, जो मंगलवार को पहले दौर में फिनलैंड के जोआकिम ओल्डॉर्फ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. वह पहला दौर जीत जाते हैं, तो प्रणय का दूसरे दौर में डेनमार्क के दूसरे वरीय एंडर्स एंटोनसेन से मुकाबला होगा.

ये खबर भी पढ़ें : लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग की जोड़ी जापान ओपन से हुई बाहर, अब अनुपमा पर टिका सारा दारोमदार

नई दिल्ली: भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन का निराशाजनक प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है, जिसने भारतीय बैडमिंटन फैंस को एक बार फिर से निराश कर दिया है. लक्ष्य बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में हराकर बाहर हो गए हैं.

दरअसल, पेरिस में खेले जा रहे बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को विश्व नंबर 1 और मौजूदा ऑल-इंग्लैंड चैंपियन चीन के शी यू की से सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा, इसके साथ ही टूर्नामेंट में उनका अभियान समाप्त हो गया है.

लक्ष्य सेन को चीनी खिलाड़ी से मिली हार

लक्ष्य और शी यू की के बीच चला ये मैच कुल 54 मिनट तक खेला गया, इसके बाद इसका परिणाम लक्ष्य के खिलाफ निकला. शी यू की ने लक्ष्य को 17-21, 19-21 से हार दिया. इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में 2021 में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन का सफर खत्म हो गया है.

इस मुकाबले में शुरुआत में भारतीय शटलर ने अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया जिसकी बदौलत मैच एक समय पर 11-11 से बराबरी पर था लेकिन इसके बाद लक्ष्य फीके पड़ते हुए नजर आए. इस सीजन में 9 फाइनल में अजेय रहे शी यू ने धमाकेदार खेल की बदौलत पहला सेट 21-17 से जीत लिया.

Lakshya Sen
लक्ष्य सेन (ANI)

भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि लक्ष्य दूसरे सेट में दमदार वापसी कर मुकाबले में उनकी उम्मीद बनाए रखेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. चीनी शटलर ने दूसरे गेम में 14-9 की बड़ी बढ़त बना ली. इसके बाद 24 वर्षीय भारतीय शटलर ने वापसी करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो दूसरा सेट नहीं जीत पाए और 19-21 से हार गए.

एच.एस. प्रणय से होंगी अब उम्मीदें

फ्रांस की राजधानी के एडिडास एरिना में हुई विश्व चैंपियनशिप में मिली हार ने लक्ष्य सेन पर और उनके लगातार गिरते प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वो ओलंपिक गेम्स में भी भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. लक्ष्य के बाहर होने के बाद भारत की सारी उम्मीदें पुरुष एकल में अब एच.एस. प्रणय पर टिकी हैं, जो मंगलवार को पहले दौर में फिनलैंड के जोआकिम ओल्डॉर्फ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. वह पहला दौर जीत जाते हैं, तो प्रणय का दूसरे दौर में डेनमार्क के दूसरे वरीय एंडर्स एंटोनसेन से मुकाबला होगा.

ये खबर भी पढ़ें : लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग की जोड़ी जापान ओपन से हुई बाहर, अब अनुपमा पर टिका सारा दारोमदार

For All Latest Updates

TAGGED:

BWF WORLD CHAMPIONSHIPSLAKSHYA SEN EXITलक्ष्य सेनBADMINTONLAKSHYA SEN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.