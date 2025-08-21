लेह, लद्दाख: कारगिल जिले के कुकशो गांव की 30 वर्षीय कोच रिगजिन यांगडोल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतिष्ठित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 2017 से वह भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की नियमित सदस्य रही हैं. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 500 से ज्यादा छात्राओं को कोचिंग दी है.

इस साल उन्होंने लद्दाख पुलिस टीम और कारगिल महिला टीम को भी प्रशिक्षित किया है. रिगजिन को पहले और दूसरे एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट दोनों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मान्यता मिली है. गौरतलब है कि वह ऐसी उपलब्धियां हासिल करने वाली कारगिल जिले की पहली महिला आइस हॉकी खिलाड़ी हैं. वर्तमान में वह भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की सहायक कप्तान हैं.

रिगजिन यांगडोल की जिंदगी ने कैसे लिया नया मोड़

अपने सफर के बारे में बताते हुए रिगजिन याद करती हैं कि कैसे स्कूल के दिनों के बाद जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया. वह कहती हैं, 'मुझे उस समय आइस हॉकी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं चेमडे गांव (मेरी मां का गांव) में रहती थी. दसवीं की बोर्ड परीक्षा में फेल होने के बाद मैंने 2013-14 में SECMOL में गैप-ईयर स्टूडेंट के तौर पर दाखिला लिया. यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ क्योंकि मैंने वहां कई नई चीजें सीखीं और सबसे अहम बात मुझे आइस हॉकी से परिचय हुआ'.

रिगजिन यांगडोल (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया, 'मेरे बैच में हम तीनों भारतीय महिला आइस हॉकी टीम के लिए खेलीं. मेरी सबसे अच्छी दोस्त, स्टैनजिन डोलकर मुझे हमेशा खेलने और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं, जबकि मैं उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती थी. हम एक-दूसरे के लिए सहारा बन गए. इस तरह आइस हॉकी में मेरा सफर शुरू हुआ'.

रिगजिन ने अपने अनुभव का किया सही इस्तेमाल

रिगजिन याद करती हैं कि उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा और असफलताओं ने उन्हें और मजबूत ही बनाया. उन्होंने कहा, '2016 में मेरा चयन भारतीय टीम में नहीं हुआ. मेरे सभी दोस्त चयनित हो गए और जब वे विदेश से वापस आए, तो वे काफी बेहतर खिलाड़ी बन चुके थे. मैं दुखी थी लेकिन हार मानने के बजाय मैंने और कोशिश की. 2017 में मैं आखिरकार भारतीय महिला आइस हॉकी टीम में जगह बनाने में सफल रही और 2018 में मैंने मलेशिया में 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता था'.

रिगजिन ने लद्दाख महिला आइस हॉकी फाउंडेशन (LWIHF) के माध्यम से गांवों में आइस हॉकी कैंप आयोजित करना शुरू किया. जब COVID-19 लॉकडाउन ने सब कुछ ठप्प कर दिया तो उन्होंने अपने गांव कुकशो का रुख किया.

वह याद करती हैं कि, 'मैंने युवाओं के साथ एक बैठक बुलाई और उन्हें आइस हॉकी रिंक बनाने का तरीका समझाया था. सभी ने बहुत सहयोग किया और जल्द ही सभी गांव वालों ने इसमें योगदान दिया. आखिरकार जब बर्फ जम गई, हालांकि शुरुआत में वह खुरदरी थी. हम उस पर तब तक काम करते रहे जब तक वह खेलने लायक नहीं हो गई फिर मैंने 10 दिनों का एक कैंप लगाया जिसमें लगभग 70 छात्रों ने भाग लिया. बुजुर्गों ने जिन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवाई जहाज देख रहे हों. हमारे गांव के लिए यह एक उत्सव जैसा हो गया'.

हजारों ग्रामीण युवाओं को सिखा रहीं हुनर

तब से उन्होंने खुद को युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए समर्पित कर दिया है. उन्होंने कहा, '2019 से मैं छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग कैंप आयोजित कर रही हूं. 2024 में हमने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अपनी गांव की टीम (कुकशो आइस हॉकी टीम) बनाई और टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया. 2025 में हम एक इवेंट में उपविजेता भी रहे. गांव वाले बहुत खुश थे और मैं यह सुनिश्चित करती हूं कि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट में हिस्सा ले'.

रिगजिन यांगडोल (ETV Bharat)

पेशेवर विकास के अवसर भी उनके सामने आए हैं. वह आगे कहती हैं, '2024 में मुझे रॉयल एनफील्ड की ओर से दिल्ली में 10-दिवसीय कोचिंग प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिला. उनके सहयोग से मैं कई और गांवों में शिविर आयोजित कर पाई'.

रिगजिन को लगता है कि जमीनी स्तर पर वर्षों की कड़ी मेहनत ने उनके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के अवसर के द्वार खोल दिए. उन्होंने कहा कि, 'मुझे लगता है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ने मेरे काम पर ध्यान दिया और उसी के आधार पर मुझे चुना. प्रशिक्षण में 30 देशों ने भाग लिया था. कुछ देशों के दो प्रतिनिधि थे और भारत से हम दो थे. एक हिमाचल से और मैं लद्दाख से. मैं कारगिल की पहली महिला आइस हॉकी खिलाड़ी हूं'.

अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए उन्होंने अपने देश में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार किया. वह बताती हैं कि, 'कभी-कभी मुझे लगता है कि लोग मुफ्त कोचिंग की कद्र नहीं करते और इसे गंभीरता से नहीं लेते. लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद मैं दक्षिण कोरिया में सीखी गई हर बात, नई कोचिंग तकनीकें, यहां तक कि खेल को सपोर्ट करने वाले ऐप्स के इस्तेमाल को भी साझा करना चाहती हूं'.

कोरिया में अपने अनुभव के बारे में बताते हुए वह आगे कहती हैं, 'वहां टीमें थीं और सभी 30 कोच उनमें से चुने गए थे. मैं खिलाड़ियों को देखकर दंग रह गई, वे इतने अनुभवी थे कि उन्हें कुछ भी सिखाना हमारे लिए असंभव सा लग रहा था. ये अंडर-14 खिलाड़ी थे फिर भी उन्होंने लगातार अभ्यास किया और अपने कोचों के प्रति बहुत अनुशासन और सम्मान दिखाया. यह ऐसी चीज है जिससे हम सीख सकते हैं. यह मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान अनुभव था'.

रिगजिन ने अच्छी क्वालिटी के उपकरणों का किया जिक्र

रिगजिन ने लद्दाख और दक्षिण कोरिया के बीच सुविधाओं में भारी अंतर पर प्रकाश डाला है. वह बताती हैं, 'वहां की सुविधाएं उच्च श्रेणी की हैं, चाहे वह उपकरण हों या साल भर बर्फ तक पहुंच. लद्दाख में हमें केवल दो-तीन महीने ही प्राकृतिक बर्फ मिलती है और हमें सीधे उस पर कूदना पड़ता है. अगर हम बेहतर प्रदर्शन करना भी चाहें, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ उससे ज्यादा देर तक नहीं टिकती. लेकिन दक्षिण कोरिया में खिलाड़ी साल भर कृत्रिम बर्फ पर अभ्यास करते हैं'.

वह यह भी बताती हैं कि परिवार का सहयोग कितना बड़ा अंतर पैदा करता है. वह कहती हैं, 'एक और अच्छी बात यह है कि वहां माता-पिता अपने बच्चों की प्रगति को लेकर बहुत गंभीर हैं और नियमित रूप से उनका प्रदर्शन देखने आते हैं. यहां लद्दाख में हमारे यहां ऐसी संस्कृति नहीं है'.

रिगजिन ने उन लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके प्रशिक्षण को संभव बनाने में मदद की. वह आगे कहती हैं, 'मेरे प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता 14 कोर द्वारा लद्दाख बौद्ध संघ के एक सदस्य के माध्यम से प्रदान की गई थी'.

रिगजिन यांगडोल (ETV Bharat)

रिगजिन यांगडोल ने भविष्य की योजनाओं पर डाला प्रकाश

भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर रिगजिन स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ बोलती हैं. वह कहती हैं, 'वर्तमान में मैं एक अंशकालिक कोच के रूप में काम कर रही हूं और मुझे लगता है कि अगर मैंने टीम शुरू की है, तो मुझे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सफल हों. अगर मैं एक बड़ी कोच नहीं भी बन पाती तो भी मैं अपने गांव की टीम को कोचिंग देना जारी रखना चाहती हूं और उन्हें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेते देखना चाहती हूं'.

दक्षिण कोरिया में उनके हालिया प्रशिक्षण ने उनके संकल्प को और मजबूत किया है. वह बताती हैं, 'इस कोचिंग प्रोग्राम के बाद मैं अपने प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाना चाहती हूं और सीखी हुई नई तकनीकें सिखाना चाहती हूं. लद्दाख में इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास साल भर आइस हॉकी रिंक की सुविधा नहीं है, जबकि दिल्ली और देहरादून जैसी जगहों पर ऐसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं. इससे बहुत फर्क पड़ता है'.