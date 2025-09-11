ETV Bharat / sports

कुरुक्षेत्र की ये हॉकी अकेडमी बना रही इंटरनेशनल स्टार्स, 50 से ज्यादा महिला खिलाड़ी विदेशों में लहरा चुकी परचम

50 से ज्यादा खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकीं: कोच गुरबाज सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "अब तक 50 से ज्यादा खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. जबकि सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में पदक जीत चुकी हैं. यहां ट्रेनिंग लेने वाली हर लड़की कम से कम नेशनल जरूर खेलती है. इन खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और कोच की गाइडेंस ने इस अकादमी को भारत ही नहीं, विदेशों में भी एक ब्रांड बना दिया है."

संदीप कौर से नवनीत कौर तक, दो दशक की कप्तानी की कहानी: 1998 में संदीप कौर के इंटरनेशनल डेब्यू से लेकर आज नवनीत कौर के वाइस कैप्टन बनने तक, शाहाबाद की बेटियों ने लगातार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की है. सुरेंद्र कौर, जसजीत कौर, रितु रानी, रानी रामपाल और अब नवनीत. ये सभी खिलाड़ी इसी अकादमी की देन हैं. कोच गुरबाज सिंह बताते हैं कि यह शायद देश की अकेली महिला हॉकी अकादमी है जहां की खिलाड़ी इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम की कप्तान रहीं और टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई.

कोच बलदेव सिंह की सोच ने लिखी नई कहानी: इस अकादमी की नींव 1990 के दशक में कोच बलदेव सिंह ने रखी थी. उस समय महिला हॉकी का नाम ना के बराबर था, लेकिन बलदेव सिंह की दूरदृष्टि ने शाहाबाद को हॉकी का गढ़ बना दिया. उन्होंने खिलाड़ियों को ना केवल प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की ठोस व्यवस्था की. कोच गुरबाज सिंह के अनुसार, यह अकादमी अब एक पहचान बन चुकी है, जहां से निकली हर लड़की अपनी मेहनत और कोचिंग के दम पर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेल रही है.

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद कस्बे में स्थित मारकंडेश्वर महिला हॉकी अकादमी को आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है. इस अकादमी से निकली हर खिलाड़ी ने या तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है या अंतरराष्ट्रीय मैदान में देश का परचम लहराया है. हरियाणा, जो कभी कबड्डी और कुश्ती के लिए जाना जाता था. आज हॉकी के मैदान में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहा है. इस अकादमी का नाम देश ही नहीं, विदेशों तक फैल चुका है, और यह महिला हॉकी के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

हॉकी की दुनिया में खेल स्टेडियम और यहां के खिलाड़ियों का वर्चस्व: गुरबाज ने बताया कि "सबसे पहले संदीप कौर इंटरनेशनल स्तर पर खेली और वो 1998 में महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनीं. उसके बाद सुरेंद्र कौर मौजूदा समय में डीएसपी के पद पर तैनात हैं. वो भी भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान रही. उनके बाद जसजीत कौर और उनके बाद रितु रानी, रितु रानी के बाद रानी रामपाल और मौजूदा समय में भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की वाइस कैप्टन नवनीत कौर भी इसी अकादमी की खिलाड़ी हैं. इस तरह लगातार 20 सालों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी यहां खेली हुई खिलाड़ी के हाथ में ही रही है."

ढाई सौ खिलाड़ी ले रही हैं ट्रेनिंग: महिला कोच निक्की ने बताया "इस वक्त 250 से ज्यादा लड़कियां इस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं. यहां 7-8 साल की उम्र में बच्चों का सिलेक्शन होता है, ताकि 14 साल की उम्र से प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा सके. दिनभर तीन शिफ्टों में 5 से 6 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. छोटी उम्र से शुरू हुई ट्रेनिंग ही खिलाड़ियों को मजबूत आधार देती है, जिससे वे बाद में देश के लिए गौरव बनती हैं."

20 सालों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी यहां खेली हुई खिलाड़ी के हाथ में ही रही है (Etv Bharat)

खेल की बदौलत खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी: यह अकादमी सिर्फ खिलाड़ी नहीं बना रही, बल्कि उनके भविष्य की गारंटी भी बन चुकी है. कोच बताते हैं कि अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं. खासकर अंबाला रेलवे जोन और विभिन्न सरकारी विभागों में लड़कियां काम कर रही हैं. गरीब परिवारों की बेटियां अब अपने खेल के बल पर परिवार को बेहतर जीवन दे रही हैं. यह अकादमी न केवल खेल, बल्कि सामाजिक बदलाव की मिसाल भी बन चुकी है.

गांव की बेटियां बनीं अंतरराष्ट्रीय स्टार: इस अकादमी में 90% खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं. पहले गांवों में बेटियों को खेलने भेजने से मना कर दिया जाता था, लेकिन इस अकादमी की सफलता ने सोच बदल दी. अब ग्रामीण माता-पिता खुद बेटियों को खेलने भेजते हैं. गांव की इन बेटियों ने इंटरनेशनल स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है. यह बदलाव दिखाता है कि अगर मौका मिले, तो बेटियां किसी से कम नहीं.

इस वक्त 250 से ज्यादा लड़कियां इस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं. (Etv Bharat)

संदीप सिंह का योगदान और लड़कों की हॉकी नर्सरी: पूर्व खेल मंत्री और ओलंपिक खिलाड़ी संदीप सिंह ने इस अकादमी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में अहम भूमिका निभाई. खेलो इंडिया के तहत यहां एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बना, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिला. अब यहां लड़कों की हॉकी नर्सरी भी चलाई जा रही है, जिससे महिला खिलाड़ियों को भी अभ्यास में प्रतिस्पर्धा मिलती है. लड़कों और लड़कियों के बीच प्रैक्टिस मैच होने से खेल का स्तर और ऊंचा हो गया है.

पलक और कोमलप्रीत जैसी खिलाड़ी बनीं प्रेरणा: पलक पिछले 10 साल से इस अकादमी में खेल रही हैं और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं. उन्होंने कहा कि "यहां की मिट्टी, सीनियर्स और कोचिंग ने मुझे ये मुकाम दिया है. पिछले साल ही मैं जूनियर इंडिया कैंप अटेंड करके आई हूं. करीब दस साल से यहां प्रेक्टिस कर रही हूं. यहां सीनियर को (रानी रामपाल) देखकर हमने प्रैक्टिस शुरू की थी. आज अपने कोच और माता-पिता की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है. आगे भी ये मेहनत जारी रहेगी".

शाहाबाद हॉकी अकादमी ने 50 से ज्यादा इंटरनेशनल महिला खिलाड़ियों को तैयार किया है. (Etv Bharat)

कोमलप्रीत कौर ने भी यहीं से ट्रेनिंग लेकर सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की नौकरी पाई. उन्होंने बताया कि "मेरी तरह सैकड़ों खिलाड़ी आज सरकारी नौकरी में हैं. यह अकादमी सिर्फ हॉकी नहीं सिखाती, जिंदगी बनाना सिखाती है. यहां हम सुबह और शाम 2 से तीन घंटे प्रैक्टिस करते थे. ये हमारे कोच की देन है जो दिन-रात मेहनत कराते थे और सिखाते थे."

शाहाबाद बना महिला हॉकी का गढ़: आज अगर शाहाबाद को महिला हॉकी का गढ़ कहा जाए, तो गलत नहीं होगा. यहां की हॉकी अकादमी ने देश को कई इंटरनेशनल सितारे दिए हैं. यही कारण है कि अब यह अकादमी सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है, जहां से निकली हर लड़की मैदान में भारत का झंडा ऊंचा करती है.

