नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम 9 सितंबर से एशिया कप 2025 में भाग लेने वाली है. इसके लिए टीम इंडिया का चयन हो चुका है. भारतीय स्क्वाड में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भी जगह दी गई है. इससे पहले वो इंग्लैंड में हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे लेकिन उन्हें प्लेइंग-11 में खेलने का मौका नहीं मिला था.

अब इन दिनों कुलदीप यादव अपनी छुट्टियां एन्जॉय कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने निजी जीवन के कुछ खास पलों को शेयर किया है, जिसमें वो अपने होने वाली पत्नी यानी मंगेतर के साथ नजर आ रहे हैं. कुलदीप ने अपनी मंगेतर वंशिका के साथ कुछ स्पेशल तस्वीरें शेयर की हैं.

शानदार लुक में नजए आए कुलदीप और वंशिका

दरअसल, कुलदीप यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की थी, जिसमें वो वंशिका के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में दोनों काफी खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं. तस्वीर में कुलदीप काले कोट में नजर आ रहे हैं. उन्होंने वाइट कलर की शर्ट कोट के नीचे पहनी हुई है. उनके साथ वंशिका व्हाइट कलर वाली ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. वो एक खूबसूरत गाउन में दिखाई दे रही हैं.

फैंस ने कुलदीप-वंशिका पर की कमेंट की बौछार

इसके बाद से फैंस सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि बारिश के मौसम में कुलदीप रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही कई फैंस ने जमकर कुलदीप यादव और वंशिका के लुक की तारीफ की है. एक यूजर ने कहा, खूबसूरत तस्वीर. एक अन्य यूजर ने लिखा, वाह क्या कपल है. एक यूजर लिखता है, कितना खूबसूरत पल है. कुलदीप यादव और उनकी पार्टनर को प्यार और खुशियों से भरा जीवन जीने की शुभकामनाएं.

आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अपने बचपन की दोस्त वंशिका के साथ आईपीएल खत्म होने के बाद जून में सगाई की थी. उन्होंने इस सगाई को प्राइवेट रखा था. लखनऊ के श्याम नगर की रहने वाली वंशिका एलआईसी में काम करती हैं.

कुलदीप भारत के लिए टेस्ट में 56, वनडे में 181 और टी20 में 69 विकेट हासिल की है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल आईपीएल में कुलदीप ने 14 मैचों में 7.08 की शानदार इकॉनमी रेट और 24.07 की गेंदबाजी औसत से 15 विकेट हासिल किए थे.