कुलदीप यादव बने एशिया के बादशाह, कुंबले और भज्जी के क्लब में मारी धमाकेदार एंट्री

एशिया कप 2025 में अपनी गेंद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर विकेट चटका रहे कुलदीप यादव ने खास उपलब्धि हासिल की है.

Kuldeep Yadav
कुलदीप यादव (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ बीते बुधवार दुबई में मैच खेला. इस मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया. इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य दिया. बांग्लादेश कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत 127 रनों पर ऑलआउट हो गई. मुकाबले में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया.

कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में कुल 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए और भारत की जीत में अहम योगदान दिया. कुलदीप टूर्नामेंट में अब तक 5 मैचों में 12 विकेट हासिल कर चुके हैं. अब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट चटकाने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

कुलदीप यादव ने हासिल की खास उपलब्धि
इस मैच में तीन विकेट चटकाते ही कुलदीप यादव एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं. कुलदीप एशिया में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले 5वें भारतीय स्पिनर बन गए हैं. उन्होंने बतौर भारतीय स्पिनर एशिया में अपने 200 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल कर लिए हैं. इसके साथ ही वो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

एशिया में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले हैं. उन्होंने 641 विकेट हासिल किए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन है, जो 579 विकेट चटका चुके हैं. तीसरे नंबर पर हरभजन सिंह मौजूद हैं, जिनके नाम 491 विकेट हैं. रवींद्र जडेजा एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर्स में चौथे स्थान पर बने हुए हैं. उन्होंने 434 विकेट हासिल किए हैं. अब कुलदीप पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर

  1. अनिल कुंबले – 641
  2. रविचंद्रन अश्विन – 579
  3. हरभजन सिंह – 491
  4. रविंद्र जडेजा – 434
  5. कुलदीप यादव – 200

एशिया कप 2025 में भारत का अगला सुपर-4 का मुकाबला श्रीलंका के साथ 26 सितंबर को होगा. इसके बाद भारत बांग्लादेश या पाकिस्तान (जो आज का मैच जीतेगा) के साथ 28 सितंबर को होने वाला फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगी.

ये खबर भी पढ़ें : अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

