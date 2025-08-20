नई दिल्ली: देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट यहां प्रतिष्ठित डल झील पर आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल (KIWSF) में दांव पर लगे 24 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे. जम्मू और कश्मीर की डल झील में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ओपन-एज जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होगा. तीन दिवसीय इस आयोजन में 400 से अधिक एथलीट नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 पहली समेकित ओपन-एज श्रेणी चैंपियनशिप होगी, जिसमें सभी 14 कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाएं और 10 नौकायन स्पर्धाएं ओलंपिक स्पर्धाएं होंगी. वाटर गेम्स के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए, तीन प्रदर्शन स्पर्धाएं भी होंगी. वाटर स्कीइंग, शिखर बोट स्प्रिंग और ड्रैगन बोट रेस.

KIWSF में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे. इनमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल के एथलीटों पर सबकी नज़रें रहेंगी. चूंकि सेवाएं इन खेलों में एक टीम के रूप में भाग नहीं लेंगी, इसलिए यह देखना अच्छा होगा कि राज्य कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं और कैसा प्रदर्शन करते हैं. कोर्स को सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल (Ministry of Youth Affairs and Sports)

प्रतियोगिता प्रबंधक, पूर्व विश्व कप विजेता कैनोइस्ट और ओलंपिक जज बिलकिस मीर ने कहा, 'हम प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार हैं'. खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया कैलेंडर में एक नया आयोजन है. 2025 में दो नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं. खेलो इंडिया बीच गेम्स मई में दीव में आयोजित हुए थे. खेलो भारत नीति के अनुसार, वाटर गेम्स और बीच गेम्स, दोनों का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और पर्यटन को आकर्षित करना है.

कयाकिंग और कैनोइंग के लिए नवंबर में टिहरी (उत्तराखंड) में आयोजित पिछली राष्ट्रीय चैंपियनशिप को क्वालीफायर के रूप में इस्तेमाल किया गया है. एकल और युगल में शीर्ष 15 और शीर्ष आठ चार खिलाड़ी KIWSF में भाग लेंगे. नौकायन में इस वर्ष मार्च में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप के शीर्ष आठ खिलाड़ी भाग लेंगे.

इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी तड़का होगा. दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सेना के नौकायन खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट मुख्य आकर्षणों में से एक होंगे. 28 वर्षीय जाट ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया है और हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों में लाइट-वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीता है.

जल खेलों में पुरुषों और महिलाओं का लगभग बराबर प्रतिनिधित्व होगा. पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 409 एथलीटों में से 202 महिलाएं होंगी. मध्य प्रदेश (44), हरियाणा (37), ओडिशा (34) और केरल (33) का KIWSF 2025 में सबसे बड़ा दल होगा. गुजरात, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की टीमें सबसे छोटी होंगी.

कयाकिंग और कैनोइंग में तीन स्वर्ण पदक गुरुवार को पहले दिन तय किए जाएंगे. उद्घाटन समारोह, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और जम्मू-कश्मीर के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे, गुरुवार शाम 6 बजे से आयोजित होगा.

यह वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के बाद, जम्मू-कश्मीर में दूसरा खेलो इंडिया आयोजन होगा. 2017-18 में शुरू किया गया खेलो इंडिया जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक मिशन है और इसका उद्देश्य संगठित प्रतिभाओं की पहचान, संरचित खेल प्रतियोगिताओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी केंद्रित है.