डल झील पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की करेगी मेजबानी, ड्रैगन बोट रेसिंग बनेगा आकर्षण का केंद्र - DRAGON BOATS

कश्मीर की डल झील 21 से 23 अगस्त तक पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी करेगी.

ड्रैगन बोट
ड्रैगन बोट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 12:57 PM IST

श्रीनगर: डल झील का शांत पानी एक नई तरह की प्रतियोगिता का मंच बनने के लिए तैयार है. क्योंकि ये झील 21 से 23 अगस्त तक पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी करेगी. जिसमें जम्मू कश्मीर ड्रैगन बोट एसोसिएशन भी भाग लेगी.

दिल्ली ड्रैगन बोट एसोसिएशन द्वारा दान की गई तीन अत्याधुनिक ड्रैगन बोट के आगमन से जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिलेगा.

ड्रैगन बोट रेसिंग
ड्रैगन बोट रेसिंग एक मानव-चालित खेल है जिसमें 12 लोगों की टीमें ढोल नगाड़े के साथ ड्रैगन नाव को चलाती हैं. जम्मू-कश्मीर ने पहले ही इस खेल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा ली है, जिसमें छह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें जहूर अहमद लाटू और जैन उल आबिदीन भी शामिल हैं, जिन्होंने थाईलैंड में 2023 अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन बोट फेडरेशन (IDBF) विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था.

बोट रेसिंग
बोट रेसिंग (Etv Bharat)

जम्मू-कश्मीर ड्रैगन बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मोहम्मद सैयद पुनू ने कहा, 'ड्रैगन बोट प्रतियोगिता की शुरुआत युवाओं को प्रेरित करेगी, नई प्रतिभाओं को निखारेगी और इस खेल में जम्मू-कश्मीर की उपस्थिति को मजबूत करेगी.'

वहीं जम्मू-कश्मीर ड्रैगन बोट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आमिर अली ने कहा, 'ड्रैगन बोट स्पोर्ट्स इवेंट एक अलग खेल है. ड्रैगन बोट रेसिंग एशियाई खेलों और एशियाई बीच गेम्स में एक आधिकारिक आयोजन भी है, जिसे एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है.' उन्होंने आगे कहा, 'अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन बोट फेडरेशन के तहत विश्व स्तर पर चैंपियनशिप आयोजित होने के साथ, यह खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है.'

कश्मीर की डल झील में बोट रेसिंग
कश्मीर की डल झील में बोट रेसिंग (Etv Bharat)

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्या है?
डल झील पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है जो कश्मीर राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और इसे एक खेल स्थल बना देगा. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से ज्यादा एथलीट तीन पदक स्पर्धाओं - रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग - में भाग लेंगे. इसके अलावा, इस फेस्टिवल में वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेसिंग और शिकारा स्प्रिंट जैसे खेल कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी शामिल है.

ये प्रतियोगता भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और जम्मू-कश्मीर खेल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है.

