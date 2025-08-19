नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे कई महान और दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं. ये सभी आज भी क्रिकेट के मैदान से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं. ये सभी अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान क्रिकेटर्स को लेकर अपने विचार जाहिर करते रहते हैं.

इन महान भारतीय क्रिकेटर्स के विचार किसी खिलाड़ी को अच्छे लगते हैं तो वहीं किसी खिलाड़ी को इनके विचार अच्छे नहीं लगते हैं. ऐसे में मौजूद समय के क्रिकेटर अक्सर अपने सीनियर और दिग्गज खिलाड़ियों की बातों और सलाह को अनसुना कर देते हैं और उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं.

इन क्रिकेटर्स ने किया दिग्गज का अपमान

ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर का रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल द्वारा अपमान करने का एक मामला सामने आया है. दरअसल, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज करसन घावरी सुनील गावस्कर का इन खिलाड़ियों द्वारा सम्मान न करने से नाराज है और उन्होंने विक्‍की लालवानी के पॉडकास्ट में बात करते हुए बड़ा बयान दिया है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)

करसन घावरी ने कहा कि, 'सुनील गावस्कर पिछले 25 सालों से कमेंट्री कर रहे हैं. उनकी टिप्पणियां किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत कीमती होती हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने खिलाड़ी उनसे सलाह लेने नहीं जाते. यहां तक कि बाहर के खिलाड़ी भी उनसे सलाह लेते हैं. हर भारतीय बल्लेबाज को उनसे सलाह लेनी चाहिए, फिर चाहे वो शुभमन गिल ही क्यों ना हो'.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि वो (भारतीय खिलाड़ी) उनसे सलाह लेने गए हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं गए हैं, तो उन्हें जरूर लेनी चाहिए. मीडिया में यह बात जरूर आई होगी कि सुनील गावस्कर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल को कुछ सलाह दी है, लेकिन हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला'.

सुनील गावस्कर (IANS)

घावरी ने आगे कहा, 'आप रोहित शर्मा या विराट कोहली हो सकते हैं. उन्हें इस महान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वह आपको कुछ बताते हैं या किसी चीज पर सलाह देते हैं तो ये उनके अपने भले के लिए है. रवि शास्त्री खुले दिल के इंसान हैं. जब किसी की आलोचना करने की बात आती है, तो वह ऐसा करते हैं, लेकिन सुनील इसे बहुत अलग तरीके से करते हैं. वह रवि शास्त्री से बिल्कुल अलग बातें कहने के लिए जाने जाते हैं'.

आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को 2021 के बाद से शुरू हुए उनके बुरे दौर के दौरान उनसे सलाह लेने को कहा था. इस दौरान गावस्कर कमेंट्री पैनल से विराट की आलोचना भी करते नजर आए थे और उनकी खराब स्ट्राइक रेट पर भी जमकर सवाल उठाए. खबरों की मानें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उस समय के मौजूदा टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने तो बीसीसीआई से सुनील गावस्कर की शिकायत तक की थी.