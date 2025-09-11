ETV Bharat / sports

कपिल देव की खिलाड़ियों को नसीहत: "भारत को एशिया कप की ट्रॉफी घर लानी चाहिए"

कपिल देव ने चंडीगढ़ प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, एशिया कप में भारत की जीत की उम्मीद जताई.

KAPIL DEV IN CHANDIGARH
चंडीगढ़ में कपिल देव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के नायक कपिल देव आज चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, जहां चल रही चंडीगढ़ प्रीमियर लीग (CPL) के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कपिल देव ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और क्रिकेट के अपने अनुभव साझा किए.

कपिल देव ने बताया अनुशासन का महत्व

स्टेडियम में पिछले कुछ दिनों से चल रही इस प्रीमियर लीग में शहर के युवा खिलाड़ी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कपिल देव ने खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन के महत्व के बारे में बताया और कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रतिभाएं सामने आती हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार होता है.

सेक्टर-16 के क्रिकेट स्टेडियम में कपिल देव (Etv Bharat)

"मैं चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप की ट्रॉफी उठाए"

मीडिया से बातचीत करते हुए कपिल देव ने आगामी एशिया कप को लेकर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, "मैं चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप की ट्रॉफी उठाए और देश के लिए सम्मान लेकर आए." भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों को सिर्फ खेल पर ध्यान देना चाहिए. सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, खिलाड़ियों को सिर्फ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए."

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि जब कोई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वह किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत का खिलाड़ी बन जाता है. उन्होंने कहा - "जब कोई मैदान में भारत की जर्सी पहनता है, तो वह हरियाणा या पंजाब का नहीं, भारत का होता है. स्टेट पीछे छूट जाता है, नेशनल फर्स्ट हो जाता है,"

युवा खिलाड़ियों ने ली कपिल देव से प्रेरणा

कपिल देव की इस मौजूदगी से CPL के आयोजकों और खिलाड़ियों दोनों का उत्साह दोगुना हो गया. युवा खिलाड़ियों ने कपिल देव से प्रेरणा लेते हुए कहा कि वे भी देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं और इस दिशा में निरंतर मेहनत कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र की ये हॉकी अकेडमी बना रही इंटरनेशनल स्टार्स, 50 से ज्यादा महिला खिलाड़ी विदेशों में लहरा चुकी परचम

