कानपुर: कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए गई कानपुर विश्वविद्यालय की बीपीएस प्रथम वर्ष की छात्रा अंशिका ने 50 मीटर राइफल (प्रोन) जूनियर महिला वर्ग में 611.0 अंक अर्जित कर छठा स्थान हासिल किया है. अंशिका की इस सफलता के बाद से परिजनों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है. वहीं उनकी यह उपलब्धि विश्वविद्यालय और दोनों देशों के लिए गौरव का पल है. अंशिका का कहना है कि, आने वाले वर्षों में निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने का काम करेंगी'.

बता दें कि, भारतीय शूटिंग खेल महासंघ आईएसएसएफ के द्वारा बीती 5 से 23 जून तक देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर महिला वर्ग के ओपन ट्रायल्स में अंशिका ने 613.17 स्कोर के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था. अंशिका के शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें जूनियर वर्ग में भारत की ओर से प्रदर्शन करने का मौका मिला, अंशिका का चयन 16 से 30 अगस्त तक शायमकैंट कजाकिस्तान के शूटिंग प्लाजा में आयोजित होने वाली 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हुआ था.

आंशिका (ETV Bharat)

कानपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बढ़ाया अंशिका का हौसला

अब इस चैंपियनशिप में अंशिका ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर महिला वर्ग में 611.0 अंक अर्जित कर छठा स्थान हासिल किया है. अंशिका की सफलता पर कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि, 'पोडियम तक पहुंच पाना किसी भी खिलाड़ी की यात्रा का अंत नहीं बल्कि उसकी सफलता की एक नई शुरुआत है. मुझे अंशिका पर पूर्ण विश्वास है कि वह आने वाले वर्षों में निश्चित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर देश का नाम रोशन करेगी विश्वविद्यालय प्रशासन के दौरान अंशिका की हर संभव मदद की जाएगी'.

एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

कोच ने की अंशिका के प्रदर्शन की सराहना

अंशिका की सफलता पर टीम के कोच चंद्र मोहन तिवारी ने कहा कि, 'अंशिका ने काफी कड़ी मेहनत और अनुशासन के चलते इस मुकाम को हासिल किया है. यह प्रदर्शन उसके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है. हमें अंशिका पर पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही एशियाई और विश्व स्तर पर पदक जीतकर भारत देश का गौरव बढ़ाएगी'.

अंशिका ने अपने प्रदर्शन पर बोली बड़ी बात

अंशिका ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि, 'मेरे लिए भारत का प्रतिनिधित्व करना किसी सपने से काम नहीं था मुझे गर्व है कि मैंने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. भले ही मैं इस बार पोडियम तक नहीं पहुंच पाई लेकिन इस प्रतियोगिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है मैं हिम्मत नहीं हारूंगी. मेरा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा मैं अपने खेल को और भी बेहतर करूंगी मेरा यह अनुभव मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है. मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम करूं और इसके लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना प्रयास लगातार जारी रखूंगी'.