मोहम्मद सिराज पर न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

India vs West Indies 2nd Test : टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने बड़ा बयान दिया है.

Mohammed Siraj
मोहम्मद सिराज (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से खेलने वाली है. इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए और टीम को पारी और 140 रनों से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया.

दिल्ली टेस्ट में होंगी सिराज पर नजरें
अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर दारोमदार होगा. सिराज ने इंग्लैंड में खेली गई पांच मैचों की सीरीज के बाद टीम इंडिया में वापसी की है. उन्होंने अपने वापसी मैच कमाल का प्रदर्शन किया है. सिराज टीम के लिए लगातार गेंद के साथ सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज बने हुए हैं.

मोहम्मद सिराज अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बीते मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में विलियमसन ने सिराज को लेकर बड़ी बात बोली है.

विलियमसन ने सिराज पर दिया बड़ा बयान
केन विलियमसन ने कहा कि, 'मोहम्मद सिराज की टीम को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता और गेंद को संभालने की उनकी इच्छा सराहनीय है. तब भी जब खेल का रुख न बदल रहा हो तब भी वो गेंद डालने से पीछे नहीं हटते हैं. वह ऐसा खिलाड़ी बनना चाहते हैं जो लंबे स्पैल डालकर खेल का रुख बदल दे'.

टेस्ट क्रिकेट में सिराज का शानदार प्रदर्शन
आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पैल डालना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता लेकिन मोहम्मद सिराज ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. सिराज ने टीम इंडिया के लिए अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 78 पारियों में 29.9 की औसत और 3.55 की इकोनॉमी के साथ 130 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल और 5 बार फाइव विकेट हॉल लिया है.

ये खबर भी पढ़ें : मोहम्मद सिराज ने धोनी और रोहित को लेकर खोले कई राज, बुमराह की चोट पर दिया बड़ा बयान

