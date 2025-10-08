मोहम्मद सिराज पर न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
India vs West Indies 2nd Test : टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने बड़ा बयान दिया है.
Published : October 8, 2025 at 1:11 PM IST
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से खेलने वाली है. इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए और टीम को पारी और 140 रनों से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया.
दिल्ली टेस्ट में होंगी सिराज पर नजरें
अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर दारोमदार होगा. सिराज ने इंग्लैंड में खेली गई पांच मैचों की सीरीज के बाद टीम इंडिया में वापसी की है. उन्होंने अपने वापसी मैच कमाल का प्रदर्शन किया है. सिराज टीम के लिए लगातार गेंद के साथ सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज बने हुए हैं.
Breaking new ground 🌟— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Mohd. Siraj with a special performance to help #TeamIndia register a dominant win in the 1st Test🔝#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @mdsirajofficial pic.twitter.com/gkSuFIECQV
मोहम्मद सिराज अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बीते मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में विलियमसन ने सिराज को लेकर बड़ी बात बोली है.
विलियमसन ने सिराज पर दिया बड़ा बयान
केन विलियमसन ने कहा कि, 'मोहम्मद सिराज की टीम को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता और गेंद को संभालने की उनकी इच्छा सराहनीय है. तब भी जब खेल का रुख न बदल रहा हो तब भी वो गेंद डालने से पीछे नहीं हटते हैं. वह ऐसा खिलाड़ी बनना चाहते हैं जो लंबे स्पैल डालकर खेल का रुख बदल दे'.
Kane Williamson said, “Mohammed Siraj’s commitment to putting the team first and his desire to take the ball, even when the game might not be moving. He wants to be the player who changes the game by bowling long spells”. (CEAT). pic.twitter.com/amfJkjhyvr— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2025
टेस्ट क्रिकेट में सिराज का शानदार प्रदर्शन
आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पैल डालना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता लेकिन मोहम्मद सिराज ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. सिराज ने टीम इंडिया के लिए अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 78 पारियों में 29.9 की औसत और 3.55 की इकोनॉमी के साथ 130 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल और 5 बार फाइव विकेट हॉल लिया है.