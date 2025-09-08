ETV Bharat / sports

निशानेबाजी में जूनागढ़ का नाम होगा रोशन, कुलदीप पंड्या की मेहनत और लगन से सपना होगा सच

जूनागढ़ का नाम होगा रोशन निशानेबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें अब तक गुजरात के खिलाड़ियों ने अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय देते हुए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं, लेकिन अब ​​जूनागढ़ इस फील्ड में सबसे आगे निकलने वाला है. क्योंकि जूनागढ़ के युवा निशानेबाज कुलदीप पांड्या राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जूनागढ़ के लिए पदक जीतने में सफल रहे हैं. वर्तमान में, कुलदीप पांड्या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

जूनागढ़: आने वाले दिनों में गुजरात के जूनागढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में गूंजेंगा. राज्य स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में कई पदक जीत चुके कुलदीप पंड्या इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर पजक जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, उनके द्वारा प्रशिक्षित युवा खिलाड़ी राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जूनागढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं.

कुलदीप पांड्या की कड़ी मेहनत

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर, किसी भी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में होता है, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक जैसे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है. कुलदीप पांड्या तब से कड़ी मेहनत कर रहे हैं. वे जूनागढ़ के अन्य जूनियर खिलाड़ियों को निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षित करने और उन्हें राज्य स्तर तक ले जाने में भी सफल रहे हैं.

कुलदीप पंड्या युवा खिलाड़ियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं. (Etv Bharat)

वेस्ट जोन प्रतियोगिता

देश के वेस्ट जोन में आने वाले राज्यों के निशानेबाजों के बीच दिसंबर में गोवा में एक निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुलदीप पांड्या भाग लेने वाले हैं. वे 50 मीटर प्रोन पोजिशन में भाग लेंगे. इससे पहले, वे राज्य स्तर पर आयोजित 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कई राज्य स्तरीय प्रतियोगता जीत चुके हैं. गोवा में होने वाली वेस्ट जोन प्रतियोगिता के बाद भारतीय निशानेबाजी टीम की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया जाएगा, जिसमें चयनित होने के लिए कुलदीप पंड्या भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

कुलदीप पंड्या खुद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं (Etv Bharat)

निशानेबाजी का प्रशिक्षण

कुलदीप पंड्या स्वयं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जूनागढ़ के युवा खिलाड़ियों को भी निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में जूनागढ़ के पांच खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वर्तमान में निशानेबाजी का प्रशिक्षण ले रहे उमंग सुथार ने मात्र चार महीने के प्रशिक्षण में पहली बार राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उमंग सुथार राज्य स्तर पर बहुत कम अंतर से पदक जीतने में असफल रहे हैं, लेकिन अपने पहले राज्य स्तरीय अनुभव के बाद, वह एक बार फिर राज्य स्तर पर आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हाथ में राइफल लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं.