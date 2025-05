ETV Bharat / sports

आईपीएल प्लेयर शिवालिक शर्मा ने सगाई कर बनाए संबंध, फिर शादी से मुकरा, दुष्कर्म मामले में पुलिस को तलाश - MOLESTATION CASE ON IPL CRICKETER

शिवालिक शर्मा ( ETV Bharat, Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 2, 2025 at 1:33 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:37 PM IST 2 Min Read

जोधपुर: जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर रहे शिवालिक शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है. मामला दर्ज हुए काफी समय हो गया. इसमें पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान समेत अन्य कार्रवाई पूरी हो गई है. पुलिस क्रिकेटर की तलाश कर रही है. उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. आरोप है कि क्रिकेटर ने सगाई कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. एसीपी आनंद सिंह ने बताया कि आईपीएल क्रिकेटर शिवालिक शर्मा के खिलाफ कुड़ी भगतासनी के सेक्टर दो निवासी एक युवती ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वह फरवरी 2023 में गुजरात के वडोदरा घूमने गई थी, तब शिवालिक के संपर्क में आई. दोनों की दोस्ती हो गई. फोन पर बात होने के साथ नजदकियां बढ़ गई. इसके बाद दोनों के माता पिता आपस में मिले. शिवालिक के माता-पिता अगस्त 2023 में जोधपुर आए थे. इसके बाद दोनों की सहमति से सगाई हो गई.

आनंद सिंह, एसीपी (ETV Bharat, Jodhpur) पढ़ें:इंस्टाग्राम पर दोस्ती, मिलने के बहाने बुलाकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म - युवती की रिपोर्ट के अनुसार, सगाई के बाद शिवालिक वापस जोधपुर आया तो उनके शारीरिक संबंध बन गए. राजस्थान में कई जगह पर दोनों घूमने गए. अगस्त 2024 में पीड़िता को वड़ोदरा बुलाया तो शिवालिक के माता पिता ने उससे कहा कि यह क्रिकेटर है. ऐसे में अब यह सगाई आगे नहीं रह सकती. इसके दूसरी जगह से रिश्ते आ रहे हैं. इसके बाद यह मामला दर्ज हुआ था. मामले की जांच कुड़ी भगतासनी थाना प्रभारी कर रहे हैं.गवाहों के बयान हो गए हैं. गौरतलब है कि शिवालिक शर्मा वड़ोदरा के रहने वाला है. शिवालिक वर्ष 2024 में मुंबई इंडियन की टीम में था. आलराउंडर के रूप में खेलता है. रणजी ट्राफी में वड़ोदरा के लिए खेल चुका है.

Last Updated : May 2, 2025 at 2:37 PM IST