राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड का जलवा, दो स्वर्ण समेत सात पदक

40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

Jharkhand won seven medals including two gold in 40th National Junior Athletics Championship
पदक के साथ खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 9:02 PM IST

रांचीः ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में जारी 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन रांची के दीपक मुंडा ने बालक अंडर- 18 लंबी कूद में 7.23 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता. वहीं अफरोज अहमद ने बालक अंडर- 20 ऊंची कूद में 2.03 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया.

इस चैंपियनशिप के तीसरे दिन के मुकाबलों के बाद झारखंड की झोली में अब तक कुल सात पदक 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य आ चुके हैं. इस प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ओडिशा एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में 10 से 14 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है. झारखंड के कई खिलाड़ी फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं.

बालक अंडर- 14 वर्ग में संतोष मुर्मू (साहिबगंज) ने ट्रायथलन सी और किड्स जेवलिन दोनों में चौथा स्थान हासिल किया. बालक अंडर- 16 में राजन राज मरांडी (बोकारो) ऊंची कूद में चौथे स्थान पर रहे.

पदक के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

फाइनल में हिमांशु कुमार (पूर्वी सिंहभूम, ऊंची कूद), रितेश कुमार (रामगढ़, 400 मीटर हर्डल्स) और विवेक पाल (बोकारो, 3000 मीटर) पहुंचे हैं. वहीं सेमीफाइनल में विक्की लोहरा (बोकारो, 200 मीटर) और आकांक्षा कुमारी (पलामू, 200 मीटर) ने अच्छा प्रदर्शन किया.

झारखंड राज्य में खिलाड़ियों की इस सफलता पर खेल जगत में हर्ष का माहौल है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने एथलीटों को बधाई दी है. झारखंड एथलेटिक्स संघ के डॉ. मधुकांत पाठक, सी.डी. सिंह और एस.के. पांडे ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और टीम को आगे के मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं.

टीम कोच योगेश यादव, प्रभात रंजन तिवारी, नरेश कुजूर और अनुकम्पा रुंडा तथा टीम मैनेजर सिकंदर महतो ने खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया.

