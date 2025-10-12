जेएससीए टूर्नामेंट समिति की बैठक, घरेलू क्रिकेट सीजन 2025-26 का कैलेंडर तय
झारखंड राज्य घरेलू क्रिकेट सीजन 2025-26 का कैलेंडर तय कर लिया गया है.
रांचीः झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) की टूर्नामेंट समिति की दूसरी बैठक रविवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता संजय पांडे ने की.
इस अवसर पर टूर्नामेंट समिति के सदस्य शामिल हुए. जिनमें सचिव सौरभ तिवारी, संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम शैलेन्द्र कुमार और आमंत्रित सदस्य राजेश वर्मा, असीम कुमार सिंह और पीएन सिंह मौजूद रहे.
इस बैठक में जेएससीए घरेलू क्रिकेट सीजन 2025-26 के कैलेंडर पर विस्तृत चर्चा की गई और आने वाले सत्र के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया. समिति ने निर्णय लिया कि इस बार का घरेलू सीजन खिलाड़ियों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल प्रदान करेगा और राज्य के हर जिले में क्रिकेट के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
घरेलू सीजन के लिए बना रोडमैप
इस बैठक में तय किया गया कि झारखंड में होने वाले सीजन में विभिन्न आयु वर्गों— सीनियर, अंडर- 23, अंडर- 19 और अंडर- 16 के लिए टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा महिला क्रिकेट को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राज्य की प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का बेहतर अवसर मिल सके.
समिति ने कहा कि कैलेंडर के माध्यम से अब खिलाड़ियों, कोचों और संबद्ध जिला इकाइयों को पूरे सीजन की रूपरेखा पहले से उपलब्ध होगी, जिससे तैयारी बेहतर ढंग से की जा सकेगी. इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि टीम प्रबंधन में भी सामंजस्य स्थापित होगा.
जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने कहा घरेलू ढांचा मजबूत करना प्राथमिकता है. जेएससीए का उद्देश्य राज्य के क्रिकेट ढांचे को और अधिक पेशेवर बनाना है. हमारा लक्ष्य है कि झारखंड के हर जिले से नई प्रतिभाएं सामने आएं. घरेलू सीजन का कैलेंडर इस तरह तैयार किया गया है कि खिलाड़ियों को पूरे वर्ष प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने का अवसर मिले.
वहीं शाहबाज नदीम ने कहा कि राज्य के युवा खिलाड़ियों में क्रिकेट को लेकर उत्साह बढ़ा है. जेएससीए उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा.
क्रिकेट को नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता
अध्यक्ष संजय पांडे ने बैठक के समापन पर कहा कि समिति का उद्देश्य राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर देना है. घरेलू सीजन का सुव्यवस्थित कैलेंडर खिलाड़ियों को निरंतर क्रिकेट खेलने का मौका देगा, जिससे झारखंड की टीमों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मंच पर और बेहतर होगा.
इस बैठक के दौरान पिछले सत्र के अनुभवों पर भी चर्चा की गई. जिसमें बताया गया कि इस बार टूर्नामेंट्स को और अधिक संगठित और पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा. जेएससीए ने उम्मीद जताई है कि आगामी घरेलू क्रिकेट सीजन 2025-26 राज्य के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा. जहां नई प्रतिभाएं उभरेंगी और झारखंड फिर से क्रिकेट जगत में अपनी सशक्त पहचान बनाएगा.
