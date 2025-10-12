ETV Bharat / sports

झारखंड के इंद्रजीत सिंह बने एशियन बेंच प्रेस चैंपियन, 70 वर्ष की उम्र में जीते दो स्वर्ण

झारखंड के पावरलिफ्टर ने हांगकांग में अपनी ताकत का जलवा दिखाया है.

Jharkhand powerlifter Indrajeet Singh becomes Asian bench press champion
हांगकांग में एशियाई बेंच प्रेस प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है. 70 वर्ष की आयु में भी वे जिस फिटनेस और जोश के साथ खेल रहे हैं, वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

झारखंड के प्रख्यात पावरलिफ्टर सरदार इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. हांगकांग में संपन्न एशियाई बेंच प्रेस प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए. साथ ही साथ मास्टर्स पुरुष वर्ग में बेस्ट लिफ्टर का खिताब भी जीता.

इस प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने इक्विप्ड श्रेणी में 125 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. इससे एक दिन पहले उन्होंने 70 वर्ष आयु वर्ग में 105 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया था. लगातार दो दिन के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें बेस्ट लिफ्टर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया, जो उनके खेल जीवन की एक और बड़ी उपलब्धि है.

Jharkhand powerlifter Indrajeet Singh becomes Asian bench press champion
झारखंड के इंद्रजीत सिंह बने एशियन बेंच प्रेस चैंपियन (ETV Bharat)

इंद्रजीत सिंह लंबे समय से झारखंड के पावरलिफ्टिंग सर्किट में सक्रिय हैं. उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम किए हैं. वे वर्षों से इस खेल में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देते रहे हैं.

झारखंड पावरलिफ्टिंग संघ और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी. कई खेल विशेषज्ञों ने कहा कि इंद्रजीत सिंह का यह प्रदर्शन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. झारखंड पावरलिफ्टिंग संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इंद्रजीत सिंह जैसे खिलाड़ी यह साबित करते हैं कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी उम्र में सफलता हासिल की जा सकती है.

हांगकांग में हुए इस एशियन चैंपियनशिप में कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. लेकिन इंद्रजीत सिंह ने अपने दमदार प्रदर्शन से भारतीय तिरंगे को ऊंचा फहराया. इंद्रजीत सिंह ने अपनी सफलता पर कहा कि यह उपलब्धि मेरे लिए बहुत खास है. मैं इसे झारखंड और अपने देश को समर्पित करता हूं.

उन्होंने मेरा लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ी को दिखा सकूं कि उम्र कभी भी सपनों के आड़े नहीं आती. उनकी इस सफलता ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि समर्पण और जुनून के आगे उम्र भी झुक जाती है और यही असली खिलाड़ी की पहचान होती है.

इसे भी पढ़ें- एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप, झारखंड के इंद्रजीत सिंह ने जीता गोल्ड

इसे भी पढे़ं- एएफसी अंडर-17 महिला एशियन क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियां शामिल, टीम किर्गिजस्तान में खेलेगी क्वालीफायर मुकाबला

इसे भी पढे़ं- रांची में होगी चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, पाकिस्तान की मौजूदगी पर सस्पेंस

For All Latest Updates

TAGGED:

मास्टर्स पुरुष वर्ग बेस्ट लिफ्टरASIAN BENCH PRESS CHAMPIONSHIPJHARKHAND POWERLIFTERINDRAJEET SINGH WON GOLD MEDALPOWERLIFTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.