ETV Bharat / sports

झारखंड के इंद्रजीत सिंह बने एशियन बेंच प्रेस चैंपियन, 70 वर्ष की उम्र में जीते दो स्वर्ण

हांगकांग में एशियाई बेंच प्रेस प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 12, 2025 at 7:47 PM IST 3 Min Read