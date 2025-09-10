ETV Bharat / sports

एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिपः झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 21 मेडल

एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में जीते मेडल के साथ झारखंड के खिलाड़ी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 10, 2025 at 9:00 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 9:32 PM IST 4 Min Read

रांचीः 7 से 10 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में राज्य की टीम ने कुल 21 पदक हासिल किए. इनमें जूनियर वर्ग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, जबकि सीनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. यह उपलब्धि इसलिए और भी खास है क्योंकि खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने हुनर और मेहनत के दम पर यह सफलता अर्जित की. देशभर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. एरोबिक जिमनास्टिक जैसे तकनीकी खेल में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है और इस बार का नेशनल चैंपियनशिप इसका बड़ा उदाहरण है. नेशनल डेवलपमेंट (National Development) इस वर्ग में धनबाद के पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑल इंडिया रैंक 4th स्थान हासिल किया. छोटे स्तर पर मिल रही सफलता उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है. बता दें कि पृथ्वी देव भट्टाचार्य का पैतृक घर झारखंड की कोयलानगरी कहे जाने वाले धनबाद का कांजीडीह है. यहां माता-पिता के साथ रांची में रहकर स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ जिमनास्ट की प्रैक्टिस भी करते हैं. सब जूनियर (Junior) सब जूनियर वर्ग में झारखंड की टीम ने शानदार तालमेल और मेहनत का परिचय दिया. इस वर्ग में राज्य के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया. इनमें आदित्य राज, हर्षित राज, अनमोल कलिता, आथर्व गुप्ता, दिव्यांश कुमार, आरव तिवारी के नाम शामिल हैं. यूथ (Youth) यूथ कैटेगरी में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय दिया और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. इसमें सौऱ्य सशांक कुजूर, रुद्र कुमार, आदित्य राज, हर्षित राज और आथर्व गुप्ता के नाम शामिल हैं. इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन राज्य के लिए गर्व का विषय है क्योंकि इस आयु वर्ग में प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा कड़ी होती है. जूनियर (Junior)

Last Updated : September 10, 2025 at 9:32 PM IST