एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिपः झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 21 मेडल
एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 21 मेडल जीते.
Published : September 10, 2025 at 9:00 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 9:32 PM IST
रांचीः 7 से 10 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में राज्य की टीम ने कुल 21 पदक हासिल किए.
इनमें जूनियर वर्ग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, जबकि सीनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. यह उपलब्धि इसलिए और भी खास है क्योंकि खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने हुनर और मेहनत के दम पर यह सफलता अर्जित की.
देशभर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. एरोबिक जिमनास्टिक जैसे तकनीकी खेल में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है और इस बार का नेशनल चैंपियनशिप इसका बड़ा उदाहरण है.
नेशनल डेवलपमेंट (National Development)
इस वर्ग में धनबाद के पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑल इंडिया रैंक 4th स्थान हासिल किया. छोटे स्तर पर मिल रही सफलता उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है. बता दें कि पृथ्वी देव भट्टाचार्य का पैतृक घर झारखंड की कोयलानगरी कहे जाने वाले धनबाद का कांजीडीह है. यहां माता-पिता के साथ रांची में रहकर स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ जिमनास्ट की प्रैक्टिस भी करते हैं.
सब जूनियर (Junior)
सब जूनियर वर्ग में झारखंड की टीम ने शानदार तालमेल और मेहनत का परिचय दिया. इस वर्ग में राज्य के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया. इनमें आदित्य राज, हर्षित राज, अनमोल कलिता, आथर्व गुप्ता, दिव्यांश कुमार, आरव तिवारी के नाम शामिल हैं.
यूथ (Youth)
यूथ कैटेगरी में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय दिया और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. इसमें सौऱ्य सशांक कुजूर, रुद्र कुमार, आदित्य राज, हर्षित राज और आथर्व गुप्ता के नाम शामिल हैं. इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन राज्य के लिए गर्व का विषय है क्योंकि इस आयु वर्ग में प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा कड़ी होती है.
जूनियर (Junior)
जूनियर वर्ग में झारखंड की टीम ने शानदार तालमेल और मेहनत का परिचय दिया. इस वर्ग में राज्य के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया. इनमें आदित्य राज, हर्षित राज, अनमोल कलिता, आथर्व गुप्ता, दिव्यांश कुमार, आरव तिवारी, आकाश कुमार महतो, परमेश्वर राय, चंदा कुमारी, दिशा महेश्वरी, करिश्मा उरांव, दश्मी कुमारी, रिया कुमारी और सपना कुमारी के नाम शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के खाते में कई मेडल जोड़े और झारखंड का नाम रोशन किया.
सीनियर (Senior)
सीनियर वर्ग में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. इस कैटेगरी में राज्य को ब्रॉन्ज मेडल मिला. इस वर्ग के खिलाड़ियों में सूरज कुमार केशरी, नयन कच्छप, चाहत कुमार केरकेट्टा, विकाश कुमार गोप (कोच), अनुराग कुमार, कुमारी ऋष्टि राज, टोनू गोपाल, अमित गोप और करण कुमार शामिल है. अनुभवी खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की झोली में मेडल डाला और जूनियर खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया.
सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन
झारखंड जिमनास्टिक एसोसिएशन से जुड़े प्रशिक्षकों ने बताया कि राज्य में एरोबिक जिमनास्टिक के लिए अभी बुनियादी ढांचा और संसाधन बहुत सीमित हैं. इसके बावजूद खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मेडल जीत रहे हैं. इस उपलब्धि से साबित होता है कि सही अवसर और संसाधन मिले तो झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं.
भविष्य की तैयारी
कुल मिलाकर, झारखंड के जिमनास्ट ने इस बार के नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि संसाधन की कमी होते हुए भी अगर जज्बा और मेहनत हो तो सफलता जरूर मिलती है.
