बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी, झारखंड ने चंडीगढ़ को दी मात
झारखंड की महिला क्रिकेट टीम ने अपने खेल का लोहा मनवाया है.
Published : October 13, 2025 at 6:36 PM IST
रांचीः बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी में झारखंड की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार को खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ को 13 रनों से हराया. यह मुकाबला छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ (CSCS) के तत्वावधान में रायपुर के मैदान पर खेला गया. इस जीत के साथ झारखंड की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है.
पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन बनाए. झारखंड की ओर से प्रियंका लूथरा ने शानदार 58 रन की पारी खेली, जिसमें बेहतरीन शॉट्स शामिल रहे. अश्वनी कुमारी ने 35 रन और दुर्गा मुर्मू ने 27 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. इन तीनों बल्लेबाजों की जिम्मेदार पारियों की बदौलत झारखंड ने एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ़ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन ही बना सकी. झारखंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट झटके. आरती ने 2 विकेट 18 रन देकर, देव्यानी ने 2 विकेट 22 रन देकर, शिखा ने 2 विकेट 27 रन देकर और शांति ने 24 रन देकर 2 विकेट के आंकड़े से शानदार गेंदबाजी की. इन चारों गेंदबाजों ने अनुशासन और नियंत्रण के साथ चंडीगढ़ की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.
वहीं फील्डिंग में भी झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. तेज रफ्तार थ्रो और सटीक कैचिंग ने विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखा. डेथ ओवर्स में गेंदबाजों ने संयम से खेलते हुए टीम को जीत दिलाई.
इस शानदार जीत पर झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन राज्य के लिए गर्व की बात है और इस जीत से टीम का आत्मविश्वास और बढ़ेगा. संघ ने उम्मीद जताई कि झारखंड की खिलाड़ी आने वाले मैचों में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगी और टूर्नामेंट में राज्य का नाम रोशन करेंगी.
