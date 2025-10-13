ETV Bharat / sports

बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी, झारखंड ने चंडीगढ़ को दी मात

रांचीः बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी में झारखंड की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार को खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ को 13 रनों से हराया. यह मुकाबला छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ (CSCS) के तत्वावधान में रायपुर के मैदान पर खेला गया. इस जीत के साथ झारखंड की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन बनाए. झारखंड की ओर से प्रियंका लूथरा ने शानदार 58 रन की पारी खेली, जिसमें बेहतरीन शॉट्स शामिल रहे. अश्वनी कुमारी ने 35 रन और दुर्गा मुर्मू ने 27 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. इन तीनों बल्लेबाजों की जिम्मेदार पारियों की बदौलत झारखंड ने एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.

अवार्ड ग्रहण करतीं झारखंड की खिलाड़ी (ETV Bharat)

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ़ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन ही बना सकी. झारखंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट झटके. आरती ने 2 विकेट 18 रन देकर, देव्यानी ने 2 विकेट 22 रन देकर, शिखा ने 2 विकेट 27 रन देकर और शांति ने 24 रन देकर 2 विकेट के आंकड़े से शानदार गेंदबाजी की. इन चारों गेंदबाजों ने अनुशासन और नियंत्रण के साथ चंडीगढ़ की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.