ईंट का जवाब पत्थर से! जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में दिया करारा जवाब, प्लेन उड़ाकर....

जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में दिया करारा जवाब ( ap )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 29, 2025 at 11:42 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारत ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान द्वारा रखे गए 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट से मैच जीत लिया और इसके बाद मैदान पर जमकर ड्रामा हुआ. इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में जश्न मनाकर पवेलियन की राह दिखाई. बुमराह ने उड़ाया हारिस का प्लेन

पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने अलग अंदाज में जश्न मनाया. रऊफ का विकेट गिरते ही बुमराह ने प्लेन क्रैश का जश्न मनाया और उनको उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में 6-0 का इशारा किया था. इसके साथ ही उन्होंने बाउंड्री लाइन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जेट को मार गिराने के इशारे किए थे, जो काफी विवादित था जिसके लिए आईसीसी के सामने उनकी पेशी भी हुई थी.