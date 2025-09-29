ETV Bharat / sports

ईंट का जवाब पत्थर से! जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में दिया करारा जवाब, प्लेन उड़ाकर....

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मैच विवादों से घिरे रहे, फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में करारा जवाब दिया.

Jasprit Bumrah replied to Haris Rauf in his own way
जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में दिया करारा जवाब (ap)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारत ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान द्वारा रखे गए 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट से मैच जीत लिया और इसके बाद मैदान पर जमकर ड्रामा हुआ. इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में जश्न मनाकर पवेलियन की राह दिखाई.

बुमराह ने उड़ाया हारिस का प्लेन
पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने अलग अंदाज में जश्न मनाया. रऊफ का विकेट गिरते ही बुमराह ने प्लेन क्रैश का जश्न मनाया और उनको उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में 6-0 का इशारा किया था. इसके साथ ही उन्होंने बाउंड्री लाइन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जेट को मार गिराने के इशारे किए थे, जो काफी विवादित था जिसके लिए आईसीसी के सामने उनकी पेशी भी हुई थी.

जानिए कब और कहां से शुरू हुआ था विवाद
हारिस रऊफ भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच के दौरान बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे. तब टीम इंडिया के प्रशंसकों ने 'कोहली, कोहली' के नारे लगाए. इससे नाराज होकर हारिस ने भारतीय जेट के जमीन पर गिरने का और 6-0 का इशारा किया. पाकिस्तानी सरकार ने झूठा दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि रऊफ ने इसे सच मानकर 6-0 का इशारा किया था.

अब एशिया कप 2025 के फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट कर उन्हें करारा जवाब दे दिया है. इस मैच में बुमराह ने 3.1 ओवर फेंके और 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. बुमराह ने 17.5वें ओवर में हारिस रऊफ और 19.1वें ओवर में मोहम्मद नवाज का विकेट लिया. भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और तिलक वर्मा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में योगदान दिया.

ये खबर भी पढ़ें : सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल! भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम पीड़ित परिवारों को दी एशिया कप की पूरी मैच फीस

