पटना : प्रतिष्ठित हीरो एशिया कप राजगीर 2025 बिहार के लिए जापान की पुरुष हॉकी टीम शनिवार देर रात बिहार की धरती पर पहुंची. टीम पहले पटना एयरपोर्ट पहुंची और यहां टीम का स्वागत करने के बाद वोल्वो बस से राजगीर के लिए टीम रवाना हो गई. जापान की टीम अपने अभियान की शुरुआत करते हुए एक ऐतिहासिक लक्ष्य लेकर उतरी है. लक्ष्य है, टूर्नामेंट में पहली बार पदक जीतना. टूर्नामेंट के इतिहास में जापान पांच बार चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कोई पदक नहीं जीत पाया है.

29 अगस्त को जापान का पहला मैच : वर्तमान में एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में जापान की स्थिति 18वीं है और उन्हें पूल-ए में रखा गया है, जहां वे मेज़बान भारत, चीन और कज़ाकिस्तान के साथ मुकाबला करेंगे. उनका पहला मैच 29 अगस्त को कज़ाकिस्तान के खिलाफ है, इसके बाद 31 अगस्त को भारत के साथ एक रोमांचक टकराव का सामना होगा, और आखिरी पूल मैच 1 सितंबर को चीन के विरुद्ध खेला जाएगा.

जापानी हॉकी टीम का स्वागत (ETV Bharat)

जापान के कप्तान हैं उत्साहित : टीम के आगमन पर कप्तान राइकी फुजीशिमा ने कहा “हमें राजगीर में हमारे पहले टूर्नामेंट को लेकर बहुत उत्साह है. इस बार हमारा मुख्य लक्ष्य एशिया कप जीतकर 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है. पूरी टीम जोश और जज़्बे के साथ तैयार है बिना शक, भारत के खिलाफ मैच सबसे कठिन होगा. वे उच्चतम रैंकिंग वाली टीम हैं और घरेलू समर्थन उन्हें मिलेगा लेकिन हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है. इस बार हम पोडियम फिनिश हासिल करेंगे.''

एशिया कप का महत्व और ढांचा : यह हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण है जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा. यह टूर्नामेंट एशिया के शीर्ष हॉकी टीमों को एकत्रित करता है और विजेता टीम को 2026 एफआईएच विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करता है. इस बार आठ टीमें भाग ले रही हैं- भारत, जापान, चीन, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे.

जापानी हॉकी टीम पहुंची पटना (हीरो एशिया कप 2025)

इसलिए शामिल नहीं हुए पाकिस्तान और ओमान : पाकिस्तान और ओमान की जगह क्रमश: बांग्लादेश और कज़ाकिस्तान ने स्थान लिया, जिसके पीछे पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी चिंताएं और ओमान के वित्तीय कारण थे. पूल-ए में भारत, जापान, चीन, कज़ाकिस्तान है, जबकि पूल-बी में मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, चीनी ताइपे है. पूल चरण के बाद शीर्ष दो टीमें सुपर-4 चरण में प्रवेश करेंगी, उसके बाद फाइनल में दो सर्वोत्तम टीमें भिड़ेंगी.

जापान की चुनौतियां : जापान की विश्व रैंकिंग और पूल-ए में जगह यह दर्शाती है कि उनका सफर आसान नहीं होगा. भारत, एशिया की टॉप रैंकिंग टीम, घरेलू मैदान का लाभ और अनुभव से लैस है. चीन और कज़ाखस्तान जैसे बढ़ते हुए प्रतिद्वंद्वी भी खतरनाक हैं. लेकिन जापान की लगातार चौथी स्थिति ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया है और इस बार जीत के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को और बढ़ावा दिया है. फुजीशिमा ने भी भारतीय टीम को सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी बताया है, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने यह स्पष्ट कर दिया कि जापानी टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है.

हीरो एशिया कप में जापान की टीम पहुंची पटना (हीरो एशिया कप)

