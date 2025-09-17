पाकिस्तान की फेक टीम को जापान ने किया डिपोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला ?
Pakistan fake Football team: जापान ने पाकिस्तान की फेक फुटबॉल टीम को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दी.
Published : September 17, 2025 at 3:32 PM IST
हैदराबाद: पाकिस्तान किसी ना किसी वजह से खबरों की सुर्खियों में बना रहता है. अभी यूएई में भारत पाकिस्तान के बीज हैंडशेक विवाद खत्म हुआ नहीं था कि एक और विवाद जापान में खड़ा हो गया. दरअसल जापान ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की फेक फुटबॉल टीम को पकड़कर देश से डिपोर्ट कर दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी एफआईए को भी दी है.
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जापान ने फर्जी फुटबॉल टीम भेजने के आरोप में देश को चेतावनी भी जारी की है. बता दें कि इन फेक खिलाड़ियों को जाली दस्तावेज के साथ फुटबॉल खिलाड़ी बनकर जापान ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और प्रत्येक व्यक्ति से 40 लाख रुपये की वसूली भी की गई थी.
मानव तस्करी का मामला
रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में मानव तस्करी घोटाले के एक प्रमुख संदिग्ध, मलिक वकास को FIA ने 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था. जिसने 'गोल्डन फुटबॉल ट्रायल' नाम से एक फुटबॉल क्लब पंजीकृत कराया था और फिर उसने अवैध तरीकों से लोगों को विदेश भेजने का काम किया.
Japan busted Pakistan’s illegal migration scam with a twist straight out of a movie. A smuggler from Gujranwala Pakistan, Malik Waqas, managed to send 22 migrants to Japan by posing them as a professional football team.— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) September 17, 2025
He set up a fake club called Golden Football Trial, faked… pic.twitter.com/e0iqFxSO2y
आरोपी मलिक ने सियालकोट हवाई अड्डे से 22 सदस्यीय फर्जी पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को जापान भेजा था, लेकिन हवाई अड्डे पर ही जापानी अधिकारियों को पता चला कि उनके दस्तावेज फर्जी थे जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना FIA को दी.
रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि इन लोगों को फुटबॉल खिलाड़ी बनकर खेलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था. वकास ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (PFF) का एक जाली पंजीकरण पत्र और विदेश मंत्रालय से एक नकली अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल कर लिया था. वकास ने एक जांच के दौरान स्वीकार किया कि उसने जनवरी 2024 में इसी तरह की योजना बनाकर 17 लोगों को जापान भेजा था.
पाकिस्तान से दूसरे देश जाने का कारण
पाकिस्तान आर्थिक लिहाज से इतना ज्यादा पीछे हो गया है कि अब वहां का युवा बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहा है. देश में करप्शन और राजनीतिक विवाद की वजह से भी वहां के लोग अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हैं और इसके लिए वो अवैध तरीके से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाहर जाने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं जितने सफर के दूसरे दस्तावेज बनाने में लगते हैं.