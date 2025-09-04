ETV Bharat / sports

जैनिक सिनर ने रचा इतिहास, यूएस ओपन 2025 के सेमीफाइनल में एंट्री कर ये महारिकॉर्ड किया अपने नाम - US OPEN 2025

यूएस ओपन 2025 के सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने अपनी जगह बना ली है. उन्होंने क्वार्टरफाइनल में लोरेंजो मुसेट्टी को हराया है.

Jannik Sinner
जैनिक सिनर (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 10:21 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 10:31 AM IST

नई दिल्ली: यूएस ओपन 2025 में एक और धमाकेदार मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. उन्होंने यूएस ओपन 2025 के क्वार्टरफाइनल में शानदार खेल दिखाया और अपने हमवतन लोरेंजो मुसेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. सिनर ने मुसेट्टी को मात देकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

इस मुकाबले में जैनिक सिनर ने लोरेंजो मुसेट्टी पर सीधे सेटों में जीत दर्ज कर ली. इस पूरे मैच के दौरान सिनर खतरनाक लगे जबकि मुसेट्टी काफी फीके नजर आए. उन्होंने दो घंटे में 6-1, 6-4, 6-2 से जीत हासिल कर ली. मुसेट्टी की किस्मत अच्छी नहीं रही. उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन वह सिनर के स्तर के आसपास भी नहीं थे.

जैनिक सिनर ने रचा इतिहास

इस इतालवी खिलाड़ी सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जैनिक सिनर ओपन एरा में एक ही सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले कोई भी अन्य इतालवी टेनिस प्लेयर एक सीजन के सभी 4 ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल या फाइनल में जगह नहीं बना पाए हैं.

जीत के बाद क्या बोले सिनर?

जैनिक सिनर ने इस जीत के बाद कहा, 'आप जानते हैं... हम एक ही देश से हैं. हमारे ड्रॉ में हर बार बहुत सारे इतालवी खिलाड़ी होते हैं. मुझे पता है कि यहां बहुत सारे इतालवी हैं इसलिए, आप जानते हैं यहां खेलना अच्छा लगता है. जाहिर है, डेविस कप में साथ खेलना और फिर इस तरह की चीजें हमें मैच के लिए दोस्ती को किनारे रखना पड़ता है. जब हम हाथ मिलाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है. मेरे हिसाब से यह एक शानदार प्रदर्शन था, बहुत ठोस, खासकर मैच में बहुत अच्छी शुरुआत हुई. लगभग आधी रात हो चुकी है इसलिए रुकने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है. यह अद्भुत है'.

किन खिलाड़ियों के बीच खेले जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबले

यूएस ओपन 2025 के दोनों सेमीफाइनल के खिलाड़ी तय हो गए हैं. इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज से होगा. ये मुकाबला 6 सितंबर को होगा. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल में 6 सितंबर को खेला जाएगा. जिसमें इतालवी स्टार जैनिक सिनर के सामने कनाडाई टेनिस प्लेयर फेलिक्स ऑगर अलियासिमे नजर आएंगे.

