जम्मू-कश्मीर की दिशा पंडित ने किया कमाल, अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भारत को दिलाया चौथा स्थान
जम्मू-कश्मीर की दिशा पंडित ने कोरिया में अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान दिलाया और चर्चाएं बटोर ली हैं.
Published : September 21, 2025 at 3:45 PM IST
श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की दिशा पंडित चुंगजू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता (IMAC) में अपनी महत्वाकांक्षाओं से कहीं बढ़कर सहास के साथ मैदान पर उतरीं. भारतीय दल की लीडर के रूप में 21 वर्षीय इस मार्शल आर्ट कलाकार ने दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी मार्शल आर्ट आयोजनों में से एक में अपनी टीम के साथियों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी निभाई.
दिशा पंडित ने इन लोगों को किया धन्यवाद
इस आयोजन के बाद पंडित ने ईटीवी भारत को बताया, 'कोरिया में IMAC में अपने प्रदर्शन के बाद मैं गर्व और कृतज्ञता से अभिभूत हूं. प्रशिक्षण के हर घंटे, हर चुनौती और मेरे प्रियजनों के हर उत्साह ने इस पल को अनमोल बना दिया. मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है. मैं अपने कोच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिनके मार्गदर्शन ने मेरे सफर को आकार दिया और अपने माता-पिता का भी, जिनके प्यार और प्रार्थनाओं ने मुझे शक्ति दी'.
इस प्रतियोगिता में भारत कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 20 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इस परिणाम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मार्शल आर्ट कलाकारों की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित किया. पश्चिम बंगाल के कोलकाता की काजल बिस्वास ने वियतनाम, बुल्गारिया और इंडोनेशिया की दमदार एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बेयर हैंड्स महिला वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया.
इन खिलाड़ियों ने भी बिखेरा जलवा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर की सानिया सुभाष ने भी हथियार महिला वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया और न्यूजीलैंड, कोरिया और वियतनाम की एथलीटों को कड़ी टक्कर दी. इसके अलावा, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्क्वैय को टीम की सांस्कृतिक एकता और अनुशासन की भावना के सम्मान में ग्रैंडमास्टर नजीर अहमद मीर को प्रदान किया गया हार्मनी अवार्ड मिला.
हालांकि कोरिया, वियतनाम और बुल्गारिया ने कुल मिलाकर शीर्ष तीन स्थान हासिल किए लेकिन भारत के प्रदर्शन ने प्रतियोगिता में ऊपरी रैंक में जगह सुनिश्चित की. पंडित के लिए ये परिणाम उनके करियर में एक और मील का पत्थर साबित हुए.
पुलवामा के कोइल गांव की निवासी, जिन्होंने मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल स्क्वैय कप में स्वर्ण और रजत पदक जीते, जहां भारत 19 प्रतिभागी देशों में दूसरे स्थान पर रहा. पदकों और रैंकिंग से परे, पंडित कश्मीर में मार्शल आर्ट की संस्कृति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.
कश्मीरी लड़कियों को लेकर दिशा ने दिया बड़ा बयान
उन्होंने आगे कहा, 'मैं कश्मीर में और लड़कियों को प्रशिक्षित करना चाहती हूं. मार्शल आर्ट सिर्फ प्रतियोगिताएं जीतने के बारे में नहीं है. यह आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मरक्षा के बारे में है'. अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2025, यूनेस्को के सहयोग से विश्व मार्शल आर्ट संघ के तत्वावधान में 11 से 14 सितंबर तक चुंगजू शहर में आयोजित की गई.