जम्मू-कश्मीर की दिशा पंडित ने किया कमाल, अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भारत को दिलाया चौथा स्थान

कोरिया में अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भारत चौथे स्थान पर रहा ( ETV Bharat )

Published : September 21, 2025 at 3:45 PM IST

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की दिशा पंडित चुंगजू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता (IMAC) में अपनी महत्वाकांक्षाओं से कहीं बढ़कर सहास के साथ मैदान पर उतरीं. भारतीय दल की लीडर के रूप में 21 वर्षीय इस मार्शल आर्ट कलाकार ने दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी मार्शल आर्ट आयोजनों में से एक में अपनी टीम के साथियों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी निभाई. दिशा पंडित ने इन लोगों को किया धन्यवाद

इस आयोजन के बाद पंडित ने ईटीवी भारत को बताया, 'कोरिया में IMAC में अपने प्रदर्शन के बाद मैं गर्व और कृतज्ञता से अभिभूत हूं. प्रशिक्षण के हर घंटे, हर चुनौती और मेरे प्रियजनों के हर उत्साह ने इस पल को अनमोल बना दिया. मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है. मैं अपने कोच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिनके मार्गदर्शन ने मेरे सफर को आकार दिया और अपने माता-पिता का भी, जिनके प्यार और प्रार्थनाओं ने मुझे शक्ति दी'. दिशा पंडित (ETV Bharat) इस प्रतियोगिता में भारत कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 20 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इस परिणाम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मार्शल आर्ट कलाकारों की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित किया. पश्चिम बंगाल के कोलकाता की काजल बिस्वास ने वियतनाम, बुल्गारिया और इंडोनेशिया की दमदार एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बेयर हैंड्स महिला वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया.