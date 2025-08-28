नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर आपने अब तक कई उम्रदराज खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा होगा. लेकिन कुछ ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सबसे ज्यादा उम्र के होने के बाद भी बड़े-बड़े कारनामे करते हुए नजर आते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक उम्रदराज खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, जिसने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचते हुए एक खास उपलब्धि हासिल की है.
ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं, जिन्होंने द हंड्रेड लीग में इतिहास रच दिया है. इंग्लिश गेंदबाज ने इस उम्र में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वो कर दिखाया है जो अच्छे-अच्छे क्रिकेटर नहीं कर पाते हैं. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बनाया है.
जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास
जेम्स एंडरसन ने द हंड्रेड लीग में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच खेले गए मैच में 2 विकेट हासिल किए. उन्होंने इन दो विकेट के साथ ही इतिहास रच दिया है. एंडरसन ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की ओर से खेलते हुए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ 2 विकेट हासिल किए. उन्होंने डेविड मालन और डैन लॉरेंस को आउट डग आउट भेज दिया.
43-year-old James Anderson opened his account in #TheHundred last night in Manchester Originals' final match of the season.— Cricbuzz (@cricbuzz) August 27, 2025
Would you like to see him return in 2026 at the age of 44? 👀pic.twitter.com/PuYsGuAmye
इन दो विकेट के साथ जेम्स एंडरसन द हंड्रेड लीग में विकेट लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ ही वो तेज गेंदबाज के रूप में विकेट हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज स्पिनर इमरान ताहिर हैं, जिन्होंने 43 साल 145 दिन की उम्र में द हंड्रेड में विकेट लिया था. अब एंडरसन ने 43 साल और 27 दिनों की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है.
जानिए कैसा रहा मैच का हाल
इस मैच की बात करें तो नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने 139 रन बनाए. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने जोस बटलर 70 और रचिन रवींद्र 47 की बदौलत 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया. ये एंडरसन का लीग का अब तक का 3 मुकाबला था. इस मैच में उन्होंने 20 गेंदों में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.
जेम्स एंडरसन का शानदार करियर
जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने टीम का प्रतिनिधित्व तीनों फॉर्मेट में किया है. एंडरसन ने 188 टेस्ट मैचों की 350 पारियों में 704 विकेट लिए हैं. 191 वनडे मैचों में उनके नाम 269 विकेट दर्ज हैं. वो 19 टी20 मैचों में भी 18 विकेट हासिल कर चुके हैं.