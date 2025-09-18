ETV Bharat / sports

21 की उम्र में जैकब बेथेल ने रचा इतिहास, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, कुक और बाउडन को पछाड़कर हासिल किया खास मुकाम

By ETV Bharat Sports Team Published : September 18, 2025 at 12:01 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद : इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. आयरलैंड दौरे पर इंग्लैंड तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहा है. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बीते बुधवार डबलिन में खेला गया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आयरलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए. इन खिलाड़ियों ने मैच में बिखेरा जलवा हैरी टेक्टर ने सर्वाधिक 61 रन, लोर्कन टकर ने 55 रन और कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 34 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन और आदिल राशिद ने एक-एक विकेट लिया. इसके बाद मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट ने अर्धशतक बनाया. उन्होंने 46 गेंदों पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. उनके अलावा, जोस बटलर ने 28, सैम कुरेन ने 27 और जैकब बेथेल ने 24 रन बनाए और इंग्लैंड ने 17.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. फिल साल्ट को मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.