21 की उम्र में जैकब बेथेल ने रचा इतिहास, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, कुक और बाउडन को पछाड़कर हासिल किया खास मुकाम

जैकब बेथेल ने आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में इतिहास रचते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

Jacob Bethell created history
जैकब बेथेल ने रचा इतिहास (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 12:01 PM IST

हैदराबाद : इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. आयरलैंड दौरे पर इंग्लैंड तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहा है. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बीते बुधवार डबलिन में खेला गया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आयरलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए.

इन खिलाड़ियों ने मैच में बिखेरा जलवा

हैरी टेक्टर ने सर्वाधिक 61 रन, लोर्कन टकर ने 55 रन और कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 34 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन और आदिल राशिद ने एक-एक विकेट लिया. इसके बाद मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट ने अर्धशतक बनाया. उन्होंने 46 गेंदों पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए.

उनके अलावा, जोस बटलर ने 28, सैम कुरेन ने 27 और जैकब बेथेल ने 24 रन बनाए और इंग्लैंड ने 17.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. फिल साल्ट को मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.

जैकब बेथेल के नाम दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड

आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत के साथ ही टीम के कप्तान जैकब बेथेल ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने बतौर इंग्लैंड के टी20 कप्तान जीत के साथ शुरुआत की है. इस मैच में जीत के साथ ही जैकब बेथेल अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड को जीत दिलाने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं. उन्होंने एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

कुक ने 24 साल और 325 दिन की उम्र में इंग्लैंड के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान की थी, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में 15 नवंबर 2009 मैच खेला था. अब जैकब बेथेल ने 21 साल और 329 दिन की उम्र में इंग्लैंड की टी20 कमान संभाली. जहां उन्होंने आयरलैंड को डबलिन में 17 सितंबर 2025 को हरा दिया है.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सबसे युवा टी20 कप्तान

  • 21 साल और 329 दिन - जैकब बेथेल बनाम आयरलैंड, डबलिन, 17 सितंबर 2025
  • 24 साल और 325 दिन - एलिस्‍टर कुक बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 15 नवंबर 2009
  • 25 साल और एक दिन - स्‍टुअर्ट ब्रॉड बनाम श्रीलंका, ब्रिस्‍टल, 25 जून 2011
  • 25 साल और 80 दिन - जोस बटलर बनाम पाकिस्तान, दुबई, 27 नवंबर 2015

इसके साथ ही जैकव बेथेल इंग्लैंड के लिए किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तानी बन गए हैं. बेथेल ने कप्तान बनते ही 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है. उनसे पहले यह रिकॉर्ड मोंटी बाउडन के नाम था, 25 मार्च 1889 को बाउडन की उम्र 23 साल और 144 दिन थी. जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कमान संभाली थी.

इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान

  • जैकब बेथेल - 21 साल और 329 दिन, टी20 इंटरनेशनल, 2025*
  • मोंटी बाउडन - 23 साल और 144 दिन, टेस्ट, 1889
  • इवो लाइह - 23 साल और 292 दिन, टेस्‍ट, 1882
  • इयान बॉथम - 24 साल और 186 दिन, वनडे, 1980
  • इयान बॉथम - 24 साल और 194 दिन, टेस्‍ट, 1980
  • एलिस्‍टर कुक - 24 साल और 325 दिन, टी20 आई, 2009
  • इयोन मोर्गन - 24 साल और 349 दिन, वनडे, 2011
