न्यूयॉर्क: इटली की सारा इरानी और एंड्रिया वावस्सोरी ने 21 अगस्त को तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की इगा स्वियाटेक और कैस्पर रूड को 6-3, 5-7, 10-6 से हराकर यूएस ओपन 2025 का मिक्स डबल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया.

खास बात ये है कि इतालवी जोड़ी सारा इरानी और एंड्रिया वावस्सोरी टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए मिक्स डबल के खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड किया. यूएस ओपन की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में दो सीधे सेटों में जीत के बाद, उन्होंने गुरुवार को आर्थर ऐश स्टेडियम में दो और जीत के साथ अपना अभियान जारी रखा.

इस साल की शुरुआत में, उन्होंने रोलैंड गैरोस में भी मिश्रित युगल खिताब जीता था. इसके विपरीत, अमेरिकी टीम को प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले खेलने के लिए बुलाया गया था, जब जैनिक सिनर और कैटरीना सिनियाकोवा की टीम को सिनर के बीमार होने के कारण मैच से हटना पड़ा था.

इरानी और वावस्सोरी का तीसरा खिताब

यूएस ओपन का खिताब इरानी और वावस्सोरी की जोड़ी के रूप में तीसरा मिश्रित युगल खिताब है. न्यूयॉर्क में 2024 की ट्रॉफी के अलावा, उन्होंने इस गर्मी में रोलैंड गैरोस भी जीता था.

यूएस ओपन मिक्स डबल 2025 (AP PHOTO)

रिकॉर्ड प्राइज मनी

यूएस ओपन 2025 टेनिस इतिहास में सबसे बड़ा पुरस्कार राशि प्रदान कर रहा है, जिसमें कुल खिलाड़ियों को 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया जाएगा. पहली बार, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल टूर्नामेंट की विजेता टीमों को 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी. मिक्स डबल चैंपियनों को 10 लाख डॉलर के विजेता चेक के साथ-साथ 2025 यूएस ओपन की पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी भी दी जाएगी.

मिक्स्ड डबल्स टूर्नामेंट की प्राइज मनी