एशिया कप को लेकर इरफान पठान ने खोले कई राज, टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में बदलाव पर बोली बड़ी बात - IRFAN PATHAN ON ASIA CUP 2025

इरफान पठान ने एशिया कप पर कई सवालों के जवाब वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए. ईटीवी भारत के स्वागत घोष ने उनसे बात की है.

Published : September 3, 2025 at 10:36 AM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत में सिर्फ 6 दिनों का समय बाकी है. इस बार भारत की मेजबानी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने के लिए जंग होगी. टीम इंडिया नौवीं बार खिताब जीतने के लिए डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरेगी. इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भारत के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश भी डाला है.

एशिया कप 2025 में क्या होंगे टीम इंडिया के प्लान

इरफान पठान ने मंगलवार को एशिया कप का प्रसारण करने वाले चैनल सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से टूर्नामेंट से जुड़े एक प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया. वहां, राष्ट्रीय टीम के इस पूर्व ऑलराउंडर से ईटीवी इंडिया ने पूछा, 'क्या भारत अगले साल होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए एशिया कप में प्रयोग की राह पर चल सकता है? इसके जवाब में पठान ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया एशिया कप को हल्के में लेगी और परीक्षण प्रक्रिया से गुजरेगी. क्योंकि एशिया कप एक बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता है. इसलिए वो जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. क्योंकि, गुणवत्ता के मामले में ये प्रतियोगिता सर्वोच्च होगी. इसके अलावा यह टूर्नामेंट ऐतिहासिक भी है. इसलिए मुझे लगता है कि टीम किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी'.

भारत के लिए 300 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले इस क्रिकेटर ने आगे कहा, 'अगर यह द्विपक्षीय सीरीज होती, तो कुछ खिलाड़ियों को परखने और परखने की गुंजाइश होती लेकिन चूंकि यह एशिया कप है, इसलिए जीतना प्राथमिकता होगी. अगर यह कहा जाता है कि सही संयोजन ढूंढना जरूरी है, तो एशिया कप की भूमिका हो सकती है. हालांकि, ट्रॉफी जीतने की चाह हमेशा मन में सबसे पहले रहेगी'.

एशिया कप में कौन होगा टीम इंडिया का एक्स-फैक्टर

आगामी एशिया कप में भारतीय टीम में कौन सा क्रिकेटर एक्स-फैक्टर हो सकता है? यह सवाल पठान से एक अन्य मीडिया आउटलेट ने पूछा था. हालांकि जसप्रीत बुमराह उनकी पहली पसंद थे. पठान ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी चुना. बड़ौदा के पूर्व क्रिकेटर के शब्दों में, 'बुमराह के अलावा किसी और को एक्स-फैक्टर के रूप में चुनना आसान काम नहीं है. टीम में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे दो ऑलराउंडर हैं. चूंकि ऑलराउंडर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं, इसलिए एक्स-फैक्टर ज्यादा काम करता है. लेकिन मैं वरुण चक्रवर्ती को देखने के लिए उत्सुक हूं. क्योंकि वो इस समय शानदार फॉर्म में हैं. इसके अलावा उनका आत्मविश्वास चरम पर है. इसलिए इन सभी नामों में से अगर मुझे किसी को एक्स-फैक्टर के रूप में चुनना हो तो मैं गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को चुनूंगा'.

संजू या जितेश कौन होगा प्लेइंग-11 का हिस्सा

इसके साथ ही पठान संजू सैमसन को अपने पसंदीदा विकेटकीपर के रूप में पहली ग्यारह में रख रहे हैं. शुभमन गिल की वजह से केरल के इस बल्लेबाज को शीर्ष क्रम में मौका मिलने पर बड़ा सवालिया निशान है. ऐसे में अगर वह विकेटकीपर के रूप में टीम में हैं, तो संजू को मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी होगी.

इरफान से पूछा गया कि विकेट के पीछे संजू या जितेश? इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि संजू पावर प्ले में बड़े शॉट खेल सकते हैं. एक बार जब वह क्रीज पर जम जाते हैं, तो स्पिनरों के खिलाफ भी उतने ही सहज होते हैं. इसलिए अगर टीम को लगता है कि वह पांचवें-छठे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो संजू को पहले ग्यारह में मौका मिलेगा. लेकिन अगर वह (संजू) नेट्स में पुरानी गेंदबाजी के खिलाफ असहज हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रबंधन जितेश शर्मा को चाहेगा. लेकिन हाल के दिनों में संजू के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें पांचवें-छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाना चाहिए'.

